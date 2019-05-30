Протестующую в "Ояндым" актрису поймали на вранье

Айсулу была уличена в хайпе. Дело в том, что в "Ояндым" она заявляет, что не может позволить себе купить квартиру. По факту же, актриса живет в особняке и не страдает от отсутствия финансовых средств.

Одна из участниц ролика "Ояндым" актриса Айсулу Азимбаева была уличена в хайпе, передает Zakon.kz.

Дело в том, что в ролике она заявляет, что проснулась в стране, где она в 30 лет не может позволить себе купить квартиру.

По факту же, актриса и телеведущая живет в особняке и не страдает от отсутствия финансовых средств.

- У меня сейчас приступ звездной болезни. Для меня скинуть какую-то определенную сумму вот так вот (на ветер – от авт.) – не жалко, - говорила она в одном из своих многочисленных интервью.

Помимо этого, девушка является хозяйкой бара "Le Janbyr", где по ее словам, она позволяет посетителям "делать все".

Что же касается роликов "Ояндым", то вайнеры Казахстана сегодня троллят друг друга. В ответ на социальное видео вайнеров их коллеги по цеху сделали ролик "Пахан проснулся. Отмечай бездельников".

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