Мама Кайрата Нуртаса высказалась о браке и чувствах после интервью супруга

Известный продюсер и мать популярного певца Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова поделилась в социальных сетях размышлениями о семейных ценностях после интервью ее супруга Нуртаса Айдарбекова, передает Zakon.kz.

Поводом для публикации послужило недавнее интервью ее мужа их невестке Айгерим Нуртас, в котором он заявил, что с годами любовь мужчины переходит на детей и внуков. Комментируя это высказывание, продюсер отметила, что любовь к потомству не должна заменять чувства между супругами.

"На самом деле любовь к детям и внукам – это совсем другое, их нельзя путать. Я считаю, что настоящая любовь проявляется только после 50 лет. А те, кто до этого возраста кричат "люблю-сгораю", часто быстро разводятся. Истинная, великая любовь – у тех, кто вместе прошел через все тяготы, через огонь и воду", – написала она в своем посте.

Она подчеркнула, что те, кто в молодости излишне эмоционально заявляет о своих чувствах, нередко сталкиваются с быстрыми разводами, в то время как истинная привязанность проверяется временем.

"Всем известно: если жены нет дома, мужчине и заходить туда не хочется. Жизнь ваших пожилых родителей – лучшее тому подтверждение. И всё же это правда, что в душе человеку всегда восемнадцать. А вы как считаете? Существует ли в итоге любовь или нет?", – спросила у своих подписчиков Гульзира Айдарбекова.

