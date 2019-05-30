Первый "Открытый акимат" на селе начал работу в СКО

Я убедился в открытости - Шпекбаев.

30 мая завершилась рабочая поездка председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева в Северо – Казахстанскую область. Итоги визита были подведены на совещании по вопросам совершенствования государственной службы и усилению антикоррупционных мер, сообщает пресс-служба акима СКО.



В Северо-Казахстанской области уделяется особое внимание принципам открытости и прозрачности государственных органов. В ходе визита Алик Шпекбаев ознакомился с работой фронт офисов правоохранительных органов и судов. В районе Шал акына председателю агентства был презентован проект "Открытый акимат". Районный фронт-офис направлен на создание комфортной площадки для консультации, приема документов и помощи населению. Надо отметить, что это первый в области "Открытый акимат", который внедряется в сельской местности.

На сегодня в области в рамках этого проекта традиционно проводятся открытые приемы граждан, в ходе которого решаются проблемы жителей. Все совещания акимата области проводятся в режиме online. В рамках проекта "Открытый бюджет" население наблюдает за процессом распределения и расхода бюджетных денег.

- Вчера я, посещая госорганы, убедился в открытости. В целом, впечатления положительные. Много делается. Я на деле увидел реализацию проекта "Открытый акимат" в районе Шал акына. Есть открытость, прозрачность и подотчетность. То есть создан "сервисный акимат". Это open space, свободное пространство. Там руководители принимают граждан, оказывают все услуги. Созданы комфортные и безбарьерные условия. Акимат Петропавловска перешел, теперь все районные акиматы должны перейти на такой формат работы, - отметил Алик Шпекбаев.

Также во время визита Алику Шпекбаеву показали как реализуется программа цифровизации в лечебных учреждениях. Как отметил, аким области Кумар Аксакалов, в поликлиниках внедряется новый метод оценки медуслуг с помощью QR-кода. Данное новшество будет распространено и в госорганах.

- В целях улучшения качества услуг совместно с "Қызылжар-адалдық алаңы" в поликлинике №3 в Петропавловске внедрена система оценки работы медперсонала с помощью QR-кода и мобильного приложения. Это новшество мы внедрим и в остальных лечебных учреждениях. По такому же принципу до конца июля запускаем сервис оценки госслужащих, - отметил Кумар Аксакалов.

В целом, на совещании выступающие отмечали о проводимой планомерной работе по снижению коррупции в СКО. По итогам опроса предпринимателей НПП "Атамекен" в 2017 и 2018 годах Северный Казахстан признан регионом с самым низким уровнем коррупции.

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