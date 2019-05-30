Константин Брусенский: Буду готов под любого соперника

Казахстанский профи обещает показать красивый бокс в своей манере.

Казахстанский боксер Константин Брусенский рассказал о подготовке к следующему бою и работе с тренером чемпионки мира Фирузы Шариповой Альбертом Муталибовым, передает Zakon.kz.

- Расскажите о подготовке к предстоящему бою. Как Вам работается с Альбертом Муталибовым?

- Подготовка движется полным ходом. В данный момент мы проводим работу в парах и индивидуальную работу с тренером. Нарабатываем комбинации, отрабатываем технику, делаем много скоростной и силовой работы. Можно сказать, подготовка уже вышла на финишную прямую.

С тренером нам сильно повезло. Он очень умный в профессиональном плане человек, который видит мои недостатки и устраняет их. Мне комфортно с ним работать, я полностью доволен сотрудничеством, потому что вижу, как расту в профессиональном плане.

- Готовитесь конкретно под соперника или рассчитываете просто работать в своей манере?

- Мы проводим огромную работу, чтобы полностью перестроиться из любительской манеры в профессиональную. Поэтому я буду готов под любого соперника и покажу красивый, хороший бокс в своей манере.

- Уже строили дальнейшие планы после этого боя?

- Скорее всего, необходимо будет сделать перерыв в тренировочном процессе на восстановление и отдых. После первого боя мы сразу начали подготовку к следующему выходу на ринг в феврале. Прошли весь цикл подготовки, но это выступление так и не состоялось. Сразу после этого мы начали готовиться к нынешнему бою. Так что мы проделали очень много работы, потратили много сил. Теперь их необходимо восстановить. Ну и в дальнейшем продолжу тренироваться и выступать, впереди много работы.

Напомним, Константин Брусенский проведет следующий поединок 9 июня в Москве. Вечер бокса “Дерись и побеждай! Event 44”,

Альберт Ахметов

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