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Серийная карманница попала на видео в Алматинской области

Полиция Алматинской области задержала преступницу.

Фото : pixabay.com30 мая 2019, 18:27

Полиция Алматинской области задержала 25-летнюю женщину, подозреваемую в серии карманных краж, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Несколько фактов краж, зарегистрированные в Талдыкоргане и соседнем Ескелдинском районе, попали под камеры видеонаблюдения и позднее видео начало распространяться в социальных сетях. После изучения видеоматериала полицейские установили карманницу, которую утром 30 мая полицейские Ескельдинского района задержали в селе Карабулак.

Задержана 25-летняя жительница Коксуского района, которой уже доказана причастность к совершению шесть фактов карманных краж в Талдыкоргане и селе Карабулак. Кражи совершены в торговых домах, учебных и медицинских учреждениях. Среди похищенного - денежные средства, телефоны, кошельки, женские сумочки и т.д.

Причиненный потерпевшим ущерб пока подсчитывается. Сейчас подозреваемую проверяют на причастность к другим нераскрытым кражам в областном центре и близко расположенных к нему крупных населенных пунктах.

В областной полиции дополнили, что задержанная женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По всем фактам карманных краж возбуждено и проводится уголовное расследование.


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