Токаев подписал указ о праздновании юбилея Абая Кунанбаева

В 2020 году исполнится 175 лет со дня рождения великого казахского поэта.

30 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В целях обеспечения празднования на высоком организационном и содержательном уровне 175-летнего юбилея со дня рождения великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбайулы в 2020 году Токаев постановил:

1. Правительству Республики Казахстан:

1) создать до 1 июля 2019 года Государственную комиссию по подготовке и проведению 175-летнего юбилея со дня рождения великого казахского поэта, просветителя Абая Кунанбайулы в 2020 году (далее – 175-летний юбилей Абая Кунанбайулы);

2) утвердить до 1 октября 2019 года Общереспубликанский план по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы;

3) принять необходимые меры по комплексной модернизации Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі»;

4) провести в 2020 году в городе Нур-Султане международную научно-практическую конференцию, посвященную 175-летнему юбилею Абая Кунанбайулы;

5) принять необходимые меры по осуществлению качественного перевода, изданию и международному продвижению трудов Абая Кунанбайулы на основных иностранных языках, имеющих широкое распространение;

6) проработать вопрос по организации празднования 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ);

7) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

Контроль за исполнением указа был возложен на Администрацию Президента Республики Казахстан. Указ вводится в действие со дня его подписания – 30 мая.

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