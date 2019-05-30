86 многодетных семей получили ключи от квартир в Караганде

В областном центре более 1500 многодетных семей получают адресную социальную помощь.

В Караганде отпразднуют новоселье 86 многодетных семей. Ключи от квартир им вручил 30 мая аким города Нурлан Аубакиров, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Эти квартиры расположены в домах, построенных в новом микрорайоне им. Байкен Ашимова на Юго-Востоке Караганды. В будущем здесь будет располагаться административно-деловой и культурный центр города. Запланировано строительство социальных и спортивных объектов, скверов, концертного зала, Дворца детей и юношества и многого другого.

- Сейчас в областном центре более 1500 многодетных семей получают адресную социальную помощь. Около 500 обеспечены льготным проездом. В детских садах для многодетных родителей предусмотрена 50% скидка. Кроме того, их дети могут бесплатно заниматься в спортивных секциях и кружках. А летом отдохнуть в лагере "Салют", - отметил аким Караганды Нурлан Аубакиров.

Комплексную поддержку многодетных семей в регионе оказывают по поручению Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, Президента РК Касым-Жомарта Токаева, акима Карагандинской области Ерлана Кошанова.

1 мая ключи от квартир также получили 10 многодетных семей. Всего в Караганде очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда состоят 494 семьи.

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