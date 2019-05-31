Канцлером Австрии впервые стала женщина

Бирляйн 69 лет, она занимает должность председателя конституционного суда.

Президент Австрии принял решение назначить председателя конституционного суда 69-летнюю Бригитте Бирляйн временным канцлером республики для формирования переходного правительства до досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Она станет первой женщиной на посту канцлера Австрии. Об этом заявил в четверг президент Александер Ван дер Беллен по итогам консультаций с лидерами австрийских политических партий, передает ТАСС.

- Я уполномочиваю госпожу председателя сформировать новое правительство, - сказал Ван дер Беллен. - Она будет первой женщиной-канцлером Австрийской Республики. Я рад представить вам Бригитте Бирляйн. Она является действующим председателем Конституционного суда и будет через несколько дней назначена мной федеральным канцлером Австрийской Республики.

Бригитте Бирляйн родилась в Вене 25 июня 1949 года, высшее юридическое образование получила в Венском университете. В 1990-2003 годах служила в генеральной прокуратуре при Верховном суде Австрии. В 2018-2019 годах занимала пост председателя Конституционного суда Австрии. Обладает хорошими контактами в консервативной Австрийской народной партии (АНП) и правой Австрийской партии свободы (АПС), но не состоит в этих политических партиях.

В ближайшее время в задачи Бирляйн войдет формирование переходного кабинета министров Австрии и представление новых кандидатур на утверждение президента. Затем Бирляйн и ее правительство будут приведены к присяге, чтобы обеспечить работу исполнительной ветви власти до досрочных парламентских выборов. По ее словам, предложение стать временным канцлером республики для нее стало неожиданным, но она со всей ответственностью готова взять на себя эту работу, чтобы служить на благо народа и Австрии.

Как заявила новый канцлер, бывший председатель административного суда Австрии Клеменс Яблонер должен стать вице-канцлером и министром юстиции, а посол Александер Шалленберг - министром иностранных дел. Она также объявила, что дальнейшие кандидаты на другие министерские посты будут представлены в ближайшие дни.

28 мая президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Себастьяном Курцем и поручил министрам временно исполнять обязанности до формирования переходного правительства. Он также уполномочил министра финансов и вице-канцлера Хартвига Лёгера временно исполнять обязанности канцлера, поскольку Курц отказался от временного исполнения обязанностей. Лёгер, входивший в кабинет министров Курца в должности вице-канцлера и министра финансов, должен был в течение нескольких дней руководить кабинетом министров до того момента, пока президент не найдет подходящую кандидатуру на пост временного канцлера. Сам Лёгер не мог занимать этот пост долго, потому что правительству Курца был вынесен вотум недоверия в парламенте.

Перестановки в австрийском правительстве произошли после того, как 27 мая Национальный совет (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия кабинету министров Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Австрия из-за распада коалиционного правительства АНП и АПС готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года.

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