Американского исполнителя R Kelly обвинили в педофилии

Всего ему предъявлено 21 обвинение в сексуальном насилии.

Против американского исполнителя R Kelly (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) выдвинули 11 новых пунктов обвинения в преступлениях сексуального характера, сообщает Lenta.ru.

Согласно документам суда, ему вменяются несколько эпизодов сексуального насилия с отягощающими обстоятельствами, в связи с чем исполнителю грозит тюремный срок от шести до 30 лет.

Отмечается, что трое из четырех пострадавших, выдвинувших новые обвинения против R Kelly, - несовершеннолетние девушки в возрасте от 13 до 16 лет. Музыкант предстанет перед судом на следующей неделе. Всего ему предъявлено 21 обвинение в сексуальном насилии.

Весной 2018 года R. Kelly обвинили в растлении 14-летней девочки. Одна из бывших любовниц исполнителя, 34-летняя Китти Джонс, рассказала о том, что он с 2011 года "тренировал" ее и не менее 10 раз принуждал заниматься сексом в секс-темнице. Она добавила, что своих девушек Келли называл питомицами.

В 2002 году в интернете появилась видеозапись, на которой R Kelly мочится на лицо 14-летней девочке. Суд обвинил его в изготовлении детской порнографии, но признал невиновным. После этого еще одна несовершеннолетняя заявила о том, что имела сексуальные отношения с исполнителем, который заставил ее сделать аборт. В итоге его обвинила в неподобающих связях 21 девушка.

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