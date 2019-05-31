Звезда Голливуда снял документальный фильм к дебюту Головкина на DAZN

Марк Уолберг является фанатом казахстанца.

Знаменитый голливудский актер и продюсер Марк Уолберг, известный своим фанатским отношением к Геннадию Головкину (38-1-1, 34 КО), выступит сопродюсером фильма о звезде казахстанского бокса, сообщают Vesti.kz.

Лента под названием "40 дней", снятая стриминговым сервисом DAZN, посвящена предстоящему бою GGG против небитого канадца Стива Роллса (19-0, 10 КО).

- Мы ради представить следующую главу "40 дней". Поддержите GGG и Стива Роллса в их бою 8 июня, - анонсировал актер фильм DAZN. - Как давний поклонник бокса, я рад сотрудничеству с DAZN, чтобы осветить уникальный подход Геннадия к бою

- Чтобы устроить Big Drama Show, нужно много работать. "40 дней" находились в тренировочном лагере от начала до конца. Поклонники бокса увидят все это, поскольку мы с Джонатаном Бэнксом готовимся к войне в Мекке бокса - Madison Square Garden, - прокомментировал Геннадий Головкин.

"40 дней" - это серия документальных фильмов о всемирно известных боксерах. Глава о бое Головкин - Роллс станет первой при сотрудничестве DAZN с Unrealistic Ideas и Film 45.

- Когда мы посетили лагерь GGG в Big Bear, мы спросили его, кто, по его мнению, лучше всего расскажет его историю. Он сразу же попросил Марка Уолберга и Питера Берга, - рассказал представитель DAZN Джейми Горовиц.

Бой Головкина с Роллсом состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Для казахстанского боксера этот поединок станет первым в сотрудничестве с новым тренером Джонатаном Бэнксом.

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