Сын президента Чечни примерил на себя роль киноактера

Он снялся в турецком сериале "Воскресший Эртугрул".

Третий сын президента Чечни Рамзана Кадырова Адам примерил на себя роль киноактера, снявшись в турецком сериале "Воскресший Эртугрул". Об этом на своей странице в Instagram написал дядя мальчика Турпал-Али Ибрагимов, который является главой администрации Шалинского района, сообщает Zakon.kz.

- Мой дорогой племянник Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала "Воскресший Эртугрул". Внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом завоевывая различные награды. В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны. Я от всей души желаю дорогому Адаму вырасти достойным продолжателем рода Кадыровых, верно следовать по пути его дедушки Ахмат-Хаджи Кадырова, – написал Турпал-Али Ибрагимов.

В основу сюжета сериала "Воскресший Эртугрул" легла история об Эртугруле-бее, отце Османа I — основателя Османской империи. Как утверждает РИА Новости, ранее Рамзан Кадыров признался, что его семья и он сам смотрят эту картину. Более того, будучи в Турции, глава Чечни посетил съемочную площадку и пригласил исполнителей главных ролей и режиссера "Воскресшего Эртугрула" в Грозный. Артисты и режиссер приняли приглашение, оказавшись в Чечне, они, Кадыров и еще тысяча всадников отправились в конный поход в национальных костюмах.

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