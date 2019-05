Казахстанская актриса рассказала о встрече со Сталлоне в Каннах

Обо всем, кроме показов, красной дорожки и наград Каннского фестиваля.

Что скрыто за наградами, показами и красной дорожкой одного из крупнейших в мире кинофестивалей, корреспонденту Zakon.kz рассказала казахстанская актриса Малика Елхан, посетившая 72-й Каннский кинофестиваль.

Известная по главной роли в отечественном фильме про журналистов "Статья на двоих" и ряде сериалов казахстанская актриса и певица Малика Елхан, ныне учащаяся в Великобритании, была приглашена международной кинокомпанией, сотрудничающей с китайскими медиа гигантами, для работы в павильоне стран Шелкового пути на 72 ежегодном Каннском кинофестивале.

Помимо чисто деловых контактов легенды мирового кино проводили творческие встречи с гостями и участниками фестиваля. На одну из таких встреч – с американским актером, кинорежиссером, сценаристом и продюсером, Сильвестром Сталлоне, как раз и попала Малика.

- Мы видим выдающихся актеров на экране, и уже чувствуем их энергетику. Когда они выступают перед аудиторией вживую, ощущаешь эту энергию в разы сильнее. Во время встречи Слай поведал нам о своем длинном творческом пути. Он то и дело делился мотивационными историями. Случаями из жизни, которыми он внушал всем присутствующим веру в то, что все возможно, если очень сильно захотеть и не опускать рук. Несмотря на родовую травму, Сильвестру все-таки удалось стать суперзвездой. Он рассказал, как один не очень талантливый актер вдохновил его своим примером на занятия спортом, ведь это дало ему хоть какое-то преимущество в таком жестоком и искушенном мире шоу-бизнесе, - рассказала Малика Елхан.

Слай рассказал о своих взлетах и падениях. О том, как за год до триумфального успеха "Рокки" он работал парковщиком и мечтать не мог о такой славе.

- Шли годы, появились новые герои, и вроде пионеров экшн фильмов начали забывать. И тогда Сильвестр, придя на концерт а-ля "звезды 80-х", где собираются бывшие музыкальные кумиры, "которых уже никто не хочет слушать", к Слаю пришла идея сделать нечто подобное со звездами кино, собрать всех "пенсионеров кино" в одном фильме. И ведь стрельнуло. Сильвестр в свои 72 воистину пример для подражания. Он молодец, не сломался, когда ему предвещали конец карьеры и уже никуда не звали, он смог, словно феникс, восстать из пепла, - отметила казахстанка.

Многие думают, что кинофестивали – это мероприятие, где звезды просто иной раз получают возможность выгулять свои наряды, пройтись по красной ковровой дорожке и удовлетворить жажду фотографов и журналистов. После чего идет просмотр фильмов и в финале жюри вручает призы лучшим кинематографистам. На самом деле это лишь вершина айсберга. Пока жюри и публика смотрят кинофильмы конкурсной и внеконкурсной программы, активно работает деловая площадка, кинорынок, где как раз и рождаются новые идеи и заключаются договоры на производство новых фильмов.

- Для меня было важнее быть частью процесса, происходящего на деловой площадке. Как бы красиво не было на красной дорожке, церемониях награждения, но это лишь итог той огромной работы, которую проделывает съемочная группа. Я увидела, как в ходе переговоров решаются вопросы по созданию фильмов, поиску локаций. Мне был полезен этот опыт, потому что в сфере кино актер может быть и продюсером, и режиссером. А без практических навыков, понимания тонкостей в нашем деле не обойтись, - рассказала Малика Елхан.

Малику удивили масштабы кинорынка в Каннах. Действительно, Marche du film по праву считается крупнейшей международной деловой площадкой, где встречаются признанные эксперты в области кинематографа. В этом году его посетили 15 тысяч гостей из 110 стран.

Также Малика по возможности посещала показы фильмов из конкурсной программы.

Ее впечатлили фильм " Aтлантикс", получивший гран-при, а также сатира палестинского режиссера Элиа Сулеймана "It must be heaven". Казахстанка отметила, с какой легкостью ему удалось создать комедию с политическим контекстом. С ней было солидарны и жюри, удостоившее фильм приза "Special mention", и зрители, долго аплодировавшие стоя после показа.

Подводя итог своей работы на Каннском фестивале, Малика Елхан отметила, что сделала для себя определенные выводы.

- Это дало мне большой стимул, мотивацию расти. Я еще сильнее убедилась: нужно любить то, что ты делаешь и тогда все обязательно получится. Ведь даже финансы не являются непреодолимой преградой, когда ты занимаешься любимым делом. Ведь, как показала практика, участником, а то и призером может стать малобюджетный арт-хаус проект. Главное здесь, чтобы история была уникальной, с интересными деталями и авторским, оригинальным видением, - заключила актриса.

Добавим, что она была не единственной казахстанкой на кинорынке. В Каннах был представлен стенд Алматинского кинофестиваля. Делегация из казахстанского мегаполиса рассказывала зарубежным кинематографистам о привлекательности Алматы и его окрестностей в качестве локации для съемок зарубежных фильмов любого жанра.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!