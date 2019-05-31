Назарбаев: Ни одна страна не стояла перед пропастью полного исчезновения как Казахстан

Телерадиокомплекс Президента РК предложил вниманию казахстанцев ролик, напоминающий слова Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева о временах репрессий.

Сегодня Казахстан отмечает одну из самых печальных страниц своей истории - день памяти жертв политических репрессий, передает Zakon.kz.

Ежегодно 31 мая жители страны вспоминают своих родных и близких, которые были осуждены или расстреляны. Народ Казахстана бережно хранит память о миллионах соотечественников, пострадавших от политических репрессий. Теперь наш долг-ценить и беречь мир и не забывать о подвиге погибших солдат.

Телерадиокомплекс Президента РК предложил вниманию казахстанцев ролик, напоминающий слова Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева о тех страшных для страны временах.

- Ни одна страна в мире, ни один народ не испытал на своей стране такой излом в демографической ситуации, и не стоял перед пропастью полного исчезновения как Казахстан. Мы выжили, смогли сплотиться как нация, мы не ожесточились, не озлобились, никогда никого не обвиняли в превратностях жестокой трагедии 20 века. Мы выстояли, помогли всем невинным жертвам сталинизма, - говорил Елбасы.

Одним из первых законов, принятых в суверенном Казахстане стал закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий. Эта добрая инициатива Нурсултана Назарбаева дала возможность вернуть из небытия имена десятки тысяч лучших сынов и дочерей нашего народа, которые некогда сгинули в сталинских застенках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Президент Телерадиокешені (@ptrk.kz) 30 Май 2019 в 8:04 PDT

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