Педагог Галина Клыпа о реформе в школе: Дети будут неграмотные

Сейчас время на уроке уходит не на то, что важно, важное остается на втором плане.

Профессионал с большой буквы, эксперт в детской психологии, отличник образования Галина Васильевна Клыпа знает, как вести уроки, чтобы к четвертому классу у ребенка осталось желание учиться. Но недавно она ушла из школы и больше не обучает детей. Почему? Об этом читайте в материале Софии Мустафаевой, передает Zakon.kz.

Знакомьтесь: Галина Васильевна Клыпа - отличник образования, учитель высшей категории, автор нескольких учебников для начальной школы, соавтор "Букваря", имеет почти 50-летний педагогический стаж, из них 42 года проработала в одной школе, имеет авторитет в среде педагогов и Министерстве образования и науки. Все, кто знает 56-ю гимназию в Алматы, и учился именно у неё, вырастив своих детей, приводили к ней.

Не так давно Галина Васильевна ушла из школы, больше не обучает детей.

О причине ухода она говорит так: "Я не согласна с программой реформы "Обновленное содержание". "Обновленное содержание", в принципе, должно было облегчить обучение детей. А когда я посмотрела первые учебники, тот же учебник "Обучение грамоте", (непонятно почему его так назвали), и где наш "Букварь"?

"Букваря" в первом классе нет. Вот так решили. Не знаю, почему решили в русских школах это "Обучение грамоте" назвать, а в казахских школах примерно также называется. А раньше у нас был "Букварь", а у них "Әліппе". Теперь нет ни "Азбуки", ни "Букваря". Есть только "Обучение грамоте".

В чем беда этих учебников? В том, что у нас есть темы лексические, над которыми мы больше работаем, чем над изучением программного материала. Темы самые разные. По новому учебнику первая тема в первом классе называется "Все обо мне", хотя раньше на первой теме мы всегда говорили о любви к Родине, к родному дому, к школе, к природе и так далее.

А теперь говорим "Я". И дальше пошли другие темы, например, "Мое здоровье, "Мое" еще что-то есть… В "Азбуке" такого не было. В "Азбуке" и "Букваре" на первом месте были темы, которые ребенку ближе - об осени, потом о зиме, о весне… И это было не навязчиво, а постепенно, мы не начинали урок так, что 20 часов будем говорить об осени. Нет. Там было в зависимости от того, какой материал на уроке, какую букву мы изучаем и к этой букве привязываем то, что нам нужно на уроке, вот и все.

А здесь больше на лексику, развитие всего остального. Опять же эти восемь тем - на уроке новой программы.

О программе реформы "Обновленное содержание". Я была бы не против этой программы, если бы взяли за основу старую программу и добавили, что нужно. И все было бы нормально, но не эти восемь тем, которые идут, например, двадцать часов по всем предметам.

На обучении грамоте, на казахском, на английском, на труде, на всех предметах - одни и те же восемь тем. Это плохо, убрать эти темы надо, потому что мы их учим, и много выделяем на это времени, а на основное не остается времени.

Сейчас время на уроке уходит не на то, что важно, важное остается на втором плане. Поэтому сейчас дети неграмотные, диктанты по новой реформе практически не пишут. Причина в новой программе обучения, надо менять ее, а учебник пишется по программе. Тут одно с другим связано, надо программу менять, но ее не изменят.

Зачем нужна была реформа. Старая содержательная часть кого-то не устраивала. В программе реформы не написано, кто автор этой программы.Суть в чем? Чтобы ребенок мог говорить, рассуждать, чтобы у него была развита устная речь, чтобы он мог представить проекты в начальной школе. Но какие проекты может написать ребенок в начальной школе? За них родители делают, ребенок сам не сделает эти проекты и не напишет.

Про рецепт каши. Недавно, в конце третьей четверти, у меня девочка была с 1-го класса. И там у нее в прописях было "напиши рецепт каши". Что может ребенок в первом классе написать про рецепт каши?

(Продолжение следует)

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