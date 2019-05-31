Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Оглушили охранника и пытались вскрыть банкомат преступники в Нур-Султане

В ходе расследования выяснилось, что ранее, в одном из магазинов подозреваемые украли платежный терминал.

Фото : СИА-Пресс31 мая 2019, 11:13

Сотрудники криминальной полиции города Нур-Султана задержали горе-грабителей, пытавшихся вскрыть банкомат, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Двое жителей столицы и житель Акмолинской области решили украсть деньги из банкомата, который находится в одной из городских поликлиник. Вечером, проникнув в учреждение, они оглушили охранника и пытались болгаркой вскрыть банкомат. Злоумышленники не смогли завершить задуманное и скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские благодаря камерам видеонаблюдения задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин 38, 34 и 29 лет. В ходе расследования выяснилось, что ранее, в одном из магазинов подозреваемые украли платежный терминал.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

- Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просим обратиться в Департамент полиции г. Нур-Султан по адресу: (Бейбітшілік,19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51; 71-63-16 либо "102", - отметили в ДП столицы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты