Совбезы Казахстана и России обсудили меры улучшения сотрудничества

По итогам работы были даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран.

Расширенные плановые консультации прошли между аппаратами советов безопасности Республики Казахстан и Российской Федерации, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров, которые прошли под председательством помощника Президента Республики Казахстан – Секретаря Совета безопасности Калмуханбета Касымова и Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.

Стороны рассмотрели взаимодействие двух стран по укреплению различных видов региональной и глобальной безопасности в рамках ООН, ЕАЭС, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ и других международных организаций. Состоялся обмен оценками и мнениями по укреплению сотрудничества в данном направлении.

На повестку консультаций также были вынесены вопросы кибербезопасности. Представители аппаратов советов безопасности и уполномоченных госорганов обсудили текущее состояние взаимодействия в данной сфере, актуальность которой постоянно возрастает.

Совместно были выработаны предложения по повышению эффективности партнерства для обеспечения информационной безопасности Казахстана и России.

По итогам работы были даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран.

Консультации между аппаратами советов безопасности проходят на регулярной основе, согласно принятому плану сотрудничества.

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