Боксер Канат Ислам нацелился на пояс WBO в весе Головкина

Соперником казахстанца в ближайшем бою будет боксер из ТОП-10 рейтинга WBO.

Казахстанский профессиональный боксер Канат Ислам объявил о возвращении на ринг после долгого перерыва. На вечере бокса в Алматы 5 июля он дебютирует в новой для себя весовой категории, передает Zakon.kz.

Вечер бокса пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака 5 июля во второй половине дня. Запланировано 10 боев, из них два боя пока вакантны, и любые отечественные промоутеры могут предложить организаторам своих спортсменов. В андеркарте этого вечера выступит еще один казахстанец - непобежденный боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (12-0, 6 КО). Главным событием на вечере бокса в Алматы станет титульный бой непобежденного 34-летнего Каната Ислама (25-0, 20 КО) после долгого перерыва.

- Я решил сменить весовую категорию и теперь буду выступать в среднем дивизионе. У меня был долгий перерыв, но я справился и вернулся еще сильнее. На кону будет пояс WBO Inter-Continental в среднем весе. Мой соперник будет из ТОП-10 рейтинга WBO. Пока его имя неизвестно, но я готов. Мой менеджер ведет переговоры, есть претенденты, имя объявим позже. Моя главная цель - пойти по линии WBO и завоевать впоследствии главный пояс чемпиона мира. Я готов к большим боям, и моим первым шагом станет поединок в Алматы. Я чувствую себя хорошо и готов боксировать еще долго, - сказал Канат Ислам на специально созванной пресс-конференции.

Сколько раундов будет длится бой, зависит от санкции WBO. Исполнительный директор Qazaq Promotion Мади Макежанов предполагает, что бой Каната будет 12 раундов, Мадияра 10 раундов, другие окажутся 8-раундовыми, а боксеры-дебютанты проведут 6-раундовые бои.

Фото: Айдана Адилбекова

После пресс-конференции фитнес-директор, кандидат в мастера спорта СССР по боксу, личный тренер Каната Ислама Багаудин Беков рассказал о подготовке боксера.

- После травмы Канат восстановился, ежедневно проходит по две тренировки- утренняя, вечерняя. Объем интенсивности варьируется. Есть четкий план общефизической, специальной, тактико-технической подготовки, развитию функционалки, мы двигаемся, сбоев нет. Полтора месяца уже в жестком формате так работаем. Форму терять нельзя, время еще есть, вес лишний сгоняем, - сказал он.

Канат Ислам последний бой провел в первом среднем весе (69.85 кг) в сентябре 2017 года, когда в девятом раунде нокаутировал канадца Брэндона Кука (20-2, 13 КО) в столице РК и защитил второстепенные титулы WBA Inter-Continental и WBO-NABO. После он вынужден был взять перерыв из-за травмы.

Альберт Ахметов

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