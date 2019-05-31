Порезанное горло, разрыв печени: 15-летний подросток издевался над девочками

Одной из них грозит инвалидность.

В небольшом селе Карлыколь, бывшее Пахарь, в Зерендинском районе от рук 15-летнего подростка пострадала 9-летняя девочка, передает Zakon.kz со ссылкой на "Кокшетау Азия".

Сосед по дому поиздевался над ребенком, пока многодетной мамы пятерых детей не было дома. Сначала он вымазал лицо девочки лаком для ногтей. Она побежала, упала, до крови разбила лоб. Но это еще не все. Продолжая веселье, Алмаз порезал ей горло острым предметом. К счастью рана оказалась не такой глубокой, но приезжала скорая, теперь девочка вместо счастливых каникул проводит время на перевязках.

О происшествии в районе не знали. Директор школы Ерлан Махамбетов не сообщил в районо. Там узнали от акима района, а тот в свою очередь от журналиста.

Возможно, директору было что скрывать. 20 апреля тот же Алмаз напал на 14-летнюю Дайану М. От удара его ноги в живот девочка получила разрыв печени и почти месяц была в больнице. Теперь ей "светит" инвалидность. И за все время события ни директор, ни учителя не поинтересовались здоровьем ребенка. Лишь после жалобы в районо, они появились. А маме пообещали, что с подростком ведется работа и такое не повторится. Увы, повторилось.

Не помог и выговор директору школы. В среду в село выехала комиссия районо вместе с сотрудниками ювенальной полиции.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что по первому факту в отношении подростка ведется доследственнное производство по ст. 107. Ч 2 УК РК. А родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. По второму факту проводится проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза. В четверг дело Алмаза будет рассмотрено на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

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