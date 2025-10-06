Подросток жестоко издевался над ребенком с инвалидностью в Кызылординской области
Фото: pixabay
В Кызылординской области задержали подростка, который издевался над ребенком с инвалидностью. Полиция завела дело о хулиганстве и отправила подозреваемого в изолятор, сообщает Zakon.kz.
Об издевательствах над ребенком в инвалидной коляске стало известно после обнародования видео в сетях, отмечает КТК. На кадрах женщина ругает предполагаемого обидчика и пытается показать ему раны своего сына. Она разматывает перебинтованные ноги, на которых видны ожоги.
Как все происходило и почему издевались над беспомощным, теперь выясняет полиция.
"Полицией по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в ИВС. В настоящее время ведется расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела взят мною под особый контроль". Начальник ДП Кызылординской области Серик Ергешов
Ранее сообщалось, что в Актау дети избили ребенка в частном детсаду.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript