Происшествия

Подросток жестоко издевался над ребенком с инвалидностью в Кызылординской области

подросток жестоко издевался над ребенком с инвалидностью, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 22:10 Фото: pixabay
В Кызылординской области задержали подростка, который издевался над ребенком с инвалидностью. Полиция завела дело о хулиганстве и отправила подозреваемого в изолятор, сообщает Zakon.kz.

Об издевательствах над ребенком в инвалидной коляске стало известно после обнародования видео в сетях, отмечает КТК. На кадрах женщина ругает предполагаемого обидчика и пытается показать ему раны своего сына. Она разматывает перебинтованные ноги, на которых видны ожоги.

Как все происходило и почему издевались над беспомощным, теперь выясняет полиция.

"Полицией по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в ИВС. В настоящее время ведется расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела взят мною под особый контроль". Начальник ДП Кызылординской области Серик Ергешов

Ранее сообщалось, что в Актау дети избили ребенка в частном детсаду.

Елена Беляева
Елена Беляева
