В Атырау почтили память жертв политических репрессий

Наш гражданский долг - всегда помнить о них, рассказывать сегодняшнему поколению - Ногаев.

В Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий. Сегодня в Атырау, как и по всей стране, общественность возложила цветы к Мемориалу жертв тоталитарного режима, символизирующему дань памяти безвинно погибших людей в годы массовых политических репрессий, передает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

- Мы преклоняем головы перед памятью невинно погибших, наш гражданский долг - всегда помнить о них, рассказывать сегодняшнему поколению. Не важно сколько прошло времени с этих скорбных времен. Это навсегда останется в памяти наших людей, - сказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев. – Искалеченные судьбы миллионов людей, боровшихся за свои идеи, не может оставить равнодушным никого.

Аким области напомнил, что в борьбе за независимость сотни людей положили свои головы. И от этого в сотни раз возрастает цена сегодняшней независимости. За эти года были восстановлены имена миллионов безвинно осужденных людей. Более трех миллионов казахстанцев стали жертвами репрессий, голодомора. Ощутимым ударом для Казахстана стали массовые гонения представителей казахской интеллигенции, большинство из которых были расстреляны.

- Сегодня, отдавая дань памяти безвинно погибшим людям, хотелось бы пожелать всем светлого и мирного небо над головой, спокойствия нашему народу, процветание стране, - отметил Нурлан Ногаев.

Напомним, 14 апреля 1993 года был принят закон РК "О реабилитации жертв массовых политических репрессий", а 5 апреля 1997 года президент подписал указ об установлении 31 мая Днем памяти жертв политических репрессий.

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