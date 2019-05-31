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Почти тысячу наблюдателей зарегистрировал ЦИК на президентские выборы

Наблюдатели представляют различные миссии от ряда организаций, а также стран.

Фото : Zakon.kz31 мая 2019, 17:13

На заседании Центральной избирательной комиссии РК ее член Зауреш Баймолдина рассказала, сколько наблюдателей международных организаций и иностранных государств аккредитованы уже на внеочередные выборы президента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

- Так, 23 и 30 мая поступили представления министерства иностранных дел РК на аккредитацию наблюдателей ряда миссий - это 323 наблюдателя в составе миссии СНГ; 15 наблюдателей от МПА СНГ; 263 наблюдателя в составе миссии БДИПЧ/ОБСЕ; 18 наблюдателей от ПА ОДКБ; 9 наблюдателей от ССТГ (Совет сотрудничества тюркоязычных государств); 1 наблюдатель в составе миссии ШОС, - перечислила она.

По ее словам, также представлен 91 наблюдатель от 31 иностранного государства, в числе которых есть и представители центральных избирательных органов Индии, Индонезии, Кыргызстана, Румынии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

- Всего для аккредитации было вынесено 720 наблюдателей. По мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям обновляются. Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций будет осуществляться Центризбиркомом до 18.00 ч 3 июня 2019 года, - напомнила Баймолдина.

В целом, по данным ЦИК, количество наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на 31 мая составляет 967 человек.

В то же время в ЦИКе уточнили, что с 23 мая только однажды МИД РК вынес вопрос об отмене аккредитации одному из наблюдателей от Совета сотрудничества тюркоязычных государств и отзыва удостоверение Джейхун Шахвердиева.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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