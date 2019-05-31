Новую мечеть на 7 тысяч человек строят в Алатауском районе Алматы

Согласно проекту, в мечети есть несколько башен высотой до 49 метров.

Аким Алматы Бауыржан Байбек посетил стройку мечети в Алатауском районе, передает Zakon.kz.

- В ходе рабочего объезда Алатауского района проверил темпы строительства новой мечети на семь тысяч мест. Согласно проекту мечеть имеет несколько минаретов высотой до 49 метров. По центральной оси комплекса будет расположен основной корпус с пятью куполами, - написал в своем Instagram аким.

Ранее сроки строительства были продлены в связи с необходимостью производства работ по инженерной защите участка от подтопления. На сегодня уже завершена забивка трех тысяч свай и бетонирование фундамента. Начаты работы по устройству армированного каркаса стен основного блока.

- Также хотел сообщить, что уже скоро будет начато благоустройство прилегающей территории Центральной мечети. Все это делается за счет частных инвестиций благодаря нашим неравнодушным предпринимателям. Огромное им за это спасибо. Дорогие друзья, пусть ваши молитвы будут приняты в самую священную ночь Рамазана - Қадір түн! - обратился Байбек.

Также он проверил ход строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, социальных и жилых объектов Алатауского района.

За последние три года в частном секторе было проложено почти 170 км водопровода и 160 км канализации. Завершается прокладка 94 км сетей водоснабжения и 88 км водоотведения, что позволит обеспечить более 40 тысяч жителей качественной питьевой водой.

Ранее жители ряда микрорайонов пожаловались акиму города на недобросовестных подрядчиков, прокладывавших инженерные сети. В этой связи за счет оптимизации ряда проектов Бауыржан Байбек поручил выделить из местного бюджета дополнительно 4 млрд тенге на строительство новых дорог на более 440 улицах Алатауского района.

Если за 3 года здесь было построено порядка 15 км дорожного покрытия, то уже после прокладки сетей жители 13 микрорайонов получат 118 км новых дорог. Район также охвачен средним и текущим ремонтом.

Выделены средства на пробивку Саина от Рыскулова до Акын Сара протяженностью 3,2 км.

С учетом обращений в социальных сетях аким Алматы также осмотрел дома в мкр. Саялы-2, построенные в рамках программы "Нұрлы жер". Бауыржан Байбек обратил отдельное внимание строителей на недостаточное благоустройство дворовых территорий и поручил ускорить процесс ввода домов в эксплуатацию.

- Благодаря инициированной Елбасы программе "Нұрлы жер" сегодня Алатауский район активно застраивается. Собственное жилье в прошлом году обрели порядка двух тысяч семей. В этом году планируется ввести столько же. С увеличением количества населения будут возникать проблемы с транспортом, которые необходимо решать в превентивном порядке. Управлению городской мобильности совместно с акимом необходимо обеспечить Алатауский район новыми маршрутами общественного транспорта, - отметил Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что в Алатауском районе недалеко от Индустриальной зоны завершается строительство нового автобусного парка на 200 автобусов на газе. Строится частный автопарк компании "Бату travel" на 130 автобусов. Таким образом, закладывается своего рода кластер предприятий по обслуживанию и содержанию общественного транспорта города.

В целом за 10 лет в развитие вновь присоединенного района вложено более 430 млрд тенге. Возведено 12 школ, 5 поликлиник, 98 государственных и частных детских садов, ряд спортивных и культурных объектов. В рамках проекта "Наследие Универсиады" более 1,7 тыс очередников получили комфортное жилье в Атлетической деревне.

В Индустриальной зоне района реализуются 39 проектов с привлечением японских, корейских, российских, китайских, итальянских и других иностранных инвестиций. В текущем году планируется запуск четырех проектов на 37,6 млрд. тенге.

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