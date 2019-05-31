Новую мечеть на 7 тысяч человек строят в Алатауском районе Алматы
Согласно проекту, в мечети есть несколько башен высотой до 49 метров.
Аким Алматы Бауыржан Байбек посетил стройку мечети в Алатауском районе, передает Zakon.kz.
- В ходе рабочего объезда Алатауского района проверил темпы строительства новой мечети на семь тысяч мест. Согласно проекту мечеть имеет несколько минаретов высотой до 49 метров. По центральной оси комплекса будет расположен основной корпус с пятью куполами, - написал в своем Instagram аким.
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Алатау ауданын аралаған кезде 7 мың орындық жаңа мешіт құрылысының қарқынын тексердім. ⠀ Жоба бойынша мешітте биіктігі 49 метрге дейін жететін бірнеше мұнара болады. Кешеннің орта тұсында бес күмбезді негізгі ғимарат орналасады. ⠀ Құрылыс мерзімі учаскені су басып қалу қаупінен сақтау үшін жүргізілген инженерлік қорғау жұмыстарына байланысты ұзарды. Бүгінгі таңда 3 мың қадалы тіреу бекітілді және іргетасы бетондалды. Негізгі блоктың арматуралы қабырғаларын орнату басталды. ⠀ Тағы бір айтарым, жақын арада Орталық мешіттің аумағын абаттандыру басталады. ⠀ Осының барлығы игі іске үлес қосып жүрген кәсіпкерлеріміздің жеке инвестициялары есебінен жүзеге асуда. Оларға айтар алғысым зор. ⠀ Бүгінгі Рамазан айының ең қасиетті түні - Қадір түнінде барлық дұға-тілектеріңіз қабыл болсын! Еліміз аман, Тәуелсіздігіміз баянды болғай!
Ранее сроки строительства были продлены в связи с необходимостью производства работ по инженерной защите участка от подтопления. На сегодня уже завершена забивка трех тысяч свай и бетонирование фундамента. Начаты работы по устройству армированного каркаса стен основного блока.
- Также хотел сообщить, что уже скоро будет начато благоустройство прилегающей территории Центральной мечети. Все это делается за счет частных инвестиций благодаря нашим неравнодушным предпринимателям. Огромное им за это спасибо. Дорогие друзья, пусть ваши молитвы будут приняты в самую священную ночь Рамазана - Қадір түн! - обратился Байбек.
Также он проверил ход строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, социальных и жилых объектов Алатауского района.
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Проверил ход строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, социальных и жилых объектов Алатауского района. ⠀ За последние 3 года в частном секторе проложено почти 170 км водопровода и 160 км канализации. Завершается строительство 94 км сетей водоснабжения и 88 км водоотведения, что обеспечит более 40 тысяч жителей качественной питьевой водой. ⠀ Ранее жители ряда микрорайонов пожаловались на недобросовестных подрядчиков, прокладывавших инженерные сети. За счет оптимизации неприоритетных проектов направили средства на строительство новых дорог на более 440 улицах Алатауского района. ⠀ Сегодня в ходе объезда проинспектировал темпы работ. Если за 3 года здесь было построено порядка 15 км дорожного покрытия, то уже после прокладки сетей жители 13 микрорайонов получат 118 км новых дорог. Район также охвачен средним и текущим ремонтом. Выделены средства на пробивку Саина от Рыскулова до Акын Сара протяженностью 3,2 км. ⠀ С учетом обращений в социальных сетях также осмотрел дома, построенные в рамках программы «Нұрлы жер» в мкр. Саялы-2. Обратил отдельное внимание строителей на недостаточное благоустройство дворовых территорий и поручил ускорить процесс ввода домов в эксплуатацию. ⠀ Благодаря инициированной Елбасы программе «Нұрлы жер» сегодня Алатауский район активно застраивается. Собственное жилье в прошлом году обрели 2 тысячи семей. В этом году планируется столько же. С увеличением количества населения будут возникать проблемы с транспортом, которые необходимо решать в превентивном порядке. Поручил Управлению городской мобильности вместе с акимом обеспечить Алатауский район новыми маршрутами общественного транспорта. ⠀ Сейчас здесь завершается строительство нового автобусного парка для 200 автобусов на газе. Строится частный автопарк компании «Бату travel» на 130 автобусов. Таким образом, закладывается своего рода кластер предприятий по обслуживанию и содержанию общественного транспорта города.
За последние три года в частном секторе было проложено почти 170 км водопровода и 160 км канализации. Завершается прокладка 94 км сетей водоснабжения и 88 км водоотведения, что позволит обеспечить более 40 тысяч жителей качественной питьевой водой.
Ранее жители ряда микрорайонов пожаловались акиму города на недобросовестных подрядчиков, прокладывавших инженерные сети. В этой связи за счет оптимизации ряда проектов Бауыржан Байбек поручил выделить из местного бюджета дополнительно 4 млрд тенге на строительство новых дорог на более 440 улицах Алатауского района.
Если за 3 года здесь было построено порядка 15 км дорожного покрытия, то уже после прокладки сетей жители 13 микрорайонов получат 118 км новых дорог. Район также охвачен средним и текущим ремонтом.
Выделены средства на пробивку Саина от Рыскулова до Акын Сара протяженностью 3,2 км.
С учетом обращений в социальных сетях аким Алматы также осмотрел дома в мкр. Саялы-2, построенные в рамках программы "Нұрлы жер". Бауыржан Байбек обратил отдельное внимание строителей на недостаточное благоустройство дворовых территорий и поручил ускорить процесс ввода домов в эксплуатацию.
- Благодаря инициированной Елбасы программе "Нұрлы жер" сегодня Алатауский район активно застраивается. Собственное жилье в прошлом году обрели порядка двух тысяч семей. В этом году планируется ввести столько же. С увеличением количества населения будут возникать проблемы с транспортом, которые необходимо решать в превентивном порядке. Управлению городской мобильности совместно с акимом необходимо обеспечить Алатауский район новыми маршрутами общественного транспорта, - отметил Бауыржан Байбек.
Стоит отметить, что в Алатауском районе недалеко от Индустриальной зоны завершается строительство нового автобусного парка на 200 автобусов на газе. Строится частный автопарк компании "Бату travel" на 130 автобусов. Таким образом, закладывается своего рода кластер предприятий по обслуживанию и содержанию общественного транспорта города.
В целом за 10 лет в развитие вновь присоединенного района вложено более 430 млрд тенге. Возведено 12 школ, 5 поликлиник, 98 государственных и частных детских садов, ряд спортивных и культурных объектов. В рамках проекта "Наследие Универсиады" более 1,7 тыс очередников получили комфортное жилье в Атлетической деревне.
В Индустриальной зоне района реализуются 39 проектов с привлечением японских, корейских, российских, китайских, итальянских и других иностранных инвестиций. В текущем году планируется запуск четырех проектов на 37,6 млрд. тенге.
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