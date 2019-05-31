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Туск подчеркнул особую роль Назарбаева в становлении Казахстана

Вся Европа была впечатлена этим шагом - председатель Европейского совета.

Фото : Акорда31 мая 2019, 17:45

Первый Президент Казахстана встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.

Поприветствовав гостя, Нурсултан Назарбаев отметил высокий уровень развития взаимоотношений между Казахстаном и Европейским союзом.

- Мы встречались с вами несколько раз. В период вашего председательства было заключено Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Республикой Казахстан. В этом году ожидается завершение его ратификации. В целом, у нас хорошие перспективы, - сказал Елбасы.

В свою очередь Дональд Туск подчеркнул особую роль Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии Казахстана, укреплении международного авторитета страны.

- Ваша роль в регионе особая и важная. Я очень рад встретиться с вами. Мы высоко ценим ваш разумный и ответственный подход в транзите власти. Думаю, что вся Европа была впечатлена этим шагом, - отметил председатель Европейского совета.


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