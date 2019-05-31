Туск подчеркнул особую роль Назарбаева в становлении Казахстана
Вся Европа была впечатлена этим шагом - председатель Европейского совета.
Фото : Акорда31 мая 2019, 17:45
Первый Президент Казахстана встретился с председателем Европейского совета Дональдом Туском, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.
Поприветствовав гостя, Нурсултан Назарбаев отметил высокий уровень развития взаимоотношений между Казахстаном и Европейским союзом.
- Мы встречались с вами несколько раз. В период вашего председательства было заключено Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Республикой Казахстан. В этом году ожидается завершение его ратификации. В целом, у нас хорошие перспективы, - сказал Елбасы.
В свою очередь Дональд Туск подчеркнул особую роль Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии Казахстана, укреплении международного авторитета страны.
- Ваша роль в регионе особая и важная. Я очень рад встретиться с вами. Мы высоко ценим ваш разумный и ответственный подход в транзите власти. Думаю, что вся Европа была впечатлена этим шагом, - отметил председатель Европейского совета.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4971809-d6d54ca4ecebc0208c8c23a9b090d867
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...