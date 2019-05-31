"Смерть с косой" ждет водителей на трассе Алматы - Бишкек

За 2018 год по автодороге "Алматы-Бишкек" произошло 171 ДТП, в которых погибли 49 и пострадали 280 человек.

Странный персонаж обратил на себя внимание водителей в Алматинской области. Как оказалось, человек в черным облачении, с косой и в маске - часть профилактической акции, которая стартовала в регионе, передает Zakon.kz.

Как сообщили в АО "НК "ҚазАвтоЖол", акция направлена на пропаганду безопасности дорожного движения.

Организаторы совместно с сотрудниками дорожно-патрульной полиции выстроились со знаками ограничения скорости вдоль автодороги республиканского значения "Алматы-Бишкек", обращаясь к водителям транспортных средств с призывом соблюдать скоростной режим и дисциплину вождения на дороге в целом.

Как отмечают организаторы, главная цель акции - привлечь внимание к ужасающим масштабам смертности на дорогах и к потенциальному риску всех участников дорожного движения, а также повысить водительскую культуру. Водитель должен помнить, что его невнимательность или пренебрежение правилами может привести к самым трагическим последствиям.

Всем участникам профилактической акции организаторы подарили буклеты о правилах дорожного движения и призвали быть максимально внимательными за рулем.

Флеш-моб стал традиционной ежегодной акцией, направленной на пропаганду безопасности дорожного движения.

За 2018 год по автодороге "Алматы-Бишкек" произошло 171 ДТП, в которых погибли 49 и пострадали 280 человек.

Согласно анализу, основными видами дорожно-транспортных происшествий являются:

- столкновение;

- опрокидывание;

- наезд на пешехода;

Основные причины ДТП:

- превышение скорости;

- выезд на встречную полосу;

- несоблюдение дистанции.

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