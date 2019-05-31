Президент поздравил казахстанцев с наступлением Қадір түн
Единства нашему народу и процветания нашей земле.
Фото : пресс-служба МИД РК31 мая 2019, 18:50
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с наступлением Қадір түн, сообщает Zakon.kz.
Мұсылман қауымын 2мың айдан да қайырлы болған – Қадір түнінің" келуімен құттықтаймын. Рамазан айында тұтқан оразаларыңыз бен тілектеріңіз қабыл болсын. Халқымыз ынтымақты, жеріміз берекелі болсын!— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 31 мая 2019 г.
- Поздравляю всех мусульман с наступлением священной Ночи Предопределения. Пусть ваши молитвы и пост будут приняты Аллахом. Единства нашему народу и процветания нашей земле! - написал Президент на своей странице в Twitter.
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