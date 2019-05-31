Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Президент поздравил казахстанцев с наступлением Қадір түн

Единства нашему народу и процветания нашей земле.

Фото : пресс-служба МИД РК31 мая 2019, 18:50

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с наступлением Қадір түн, сообщает Zakon.kz.

- Поздравляю всех мусульман с наступлением священной Ночи Предопределения. Пусть ваши молитвы и пост будут приняты Аллахом. Единства нашему народу и процветания нашей земле! - написал Президент на своей странице в Twitter.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты