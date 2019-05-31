На заседаниях Совета инвесторов ЗКО поддержаны инвестпроекты на 69 млрд тенге

Помимо выхода на рынок ближайших соседей, таких как Россия и Узбекистан, планируется выход на рынки Китая и Ирана, с которыми, к слову, у ЗКО уже налажены торгово-экономические отношения.

В Уральске состоялось заседание Регионального совета Западно-Казахстанской области по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата, где были рассмотрены проекты различной направленности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на службу по связям с общественностью акимата ЗКО.

- Благодаря созданному Елбасы инвестиционному климату ежегодно увеличивается приток инвестиций. В прошлом году в регионе рост вложений в основной капитал составил 453 млрд тенге, в том числе на 68,6 % увеличился объем внешних инвестиций. В ходе визита в наш регион Глава государства К.Токаев поручил особое внимание уделить привлечению инвестиций и развитию МСБ. С прошлого года мы провели семь заседаний Совета инвесторов, одобрили 16 проектов на 69 млрд тенге. Будет создано свыше 1100 новых постоянных рабочих мест. В основном это проекты в обрабатывающей промышленности, переработке сельского хозяйства, экспортоориентированных предприятях и в туризме, - отметил аким области Алтай Кульгинов.

Пищевая промышленность

ТОО "World Green Company" этой осенью начнет строительство тепличного комплекса. Сумма инвестиций - 13 млрд тенге. Проектная мощность – 4 400 тонн огурцов и 3 450 тонн томатов. Поставщиком тепличного комплекса "под ключ" является голландская компания - лидер в промышленном выращивании сельскохозяйственной продукции.

Обрабатывающая промышленность

В свою очередь, Уральский трансформаторный завод намерен наладить линию по производству панельных радиаторов для трансформаторов мощностью 35-500 кВ. Стоимость проекта – порядка 5 млрд тенге. Завод намерен выпускать три тысячи тонн панельных радиаторов в год, 70% из которых будет направлено на экспорт. Закладка первого камня нового завода намечена на следующую неделю.

Животноводство

В Казталовском районе ЗКО начато строительство новой откормплощадки. Проект, стоимостью 2,5 млрд тенге реализует ТОО "Мясная Индустрия". Благодаря строительству откормочной площадки на 5 тысяч голов КРС открыто 100 новых рабочих мест. Но это не единственный плюс от реализации проекта. Так, новая откормплощадка будет стимулировать породое преобразование и увеличение маточного поголовья КРС. Также ее деятельность окажет положительное влияние на увеличение валового регионального продукта. Не менее важным преимуществом является экспортоориентированность предприятия. Помимо выхода на рынок ближайших соседей, таких как Россия и Узбекистан, планируется выход на рынки Китая и Ирана, с которыми, к слову, у ЗКО уже налажены торгово-экономические отношения.

Стоит отметить, что откормплощадка в будущем доведет объемы до 20 тысяч голов крупного рогатого скота единовременного содержания.

"Зеленая экономика"

Консорциум "ICM Recycling" внедряет лучшие практики финской модели управления системой ТБО. На полигоне Уральска уже заработал сортировочный завод, в дальнейшем планируется переработка и получение биогаза, который будет применен для выработки тепловой и электрической энергии. Стоит отметить, что данный проект является наследием ЭКСПО-2017.

Туризм

В Уральске начнется строительство гостиничного комплекса "Double Tree Hilton". Сумма частных инвестиций составляет 12 млн. долларов США. Закладка первого камня в основание гостиничного комлекса также планируется на следующей неделе.

В рамках сегодняшнего Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата были рассмотрены проекты по строительству молочно-товарной фермы на 240 дойных коров в Сырымском районе (ТОО "West Agro Milk"), откормочной площадки на пять тысяч голов КРС (ТОО "Taskala - Et BKO") и птицефермы в Таскалинском районе.

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