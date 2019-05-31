Марат Султангазиев ответил на вопросы столичных налогоплательщиков

В течение всего прошлого года по результатам камерального контроля налогоплательщиками самостоятельно сданы дополнительные декларации, где начислено и взыскано налогов в размере 127,3 млрд тенге.

На конференции в городе Нур-Султан на вопросы налогоплательщиков ответил Председатель Комитета государственных доходов МФ РК Султангазиев Марат Елеусизович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

В мероприятии, проведенном 31 мая текущего года, приняли участие более 500 налогоплательщиков.

В первой части конференции налогоплательщикам рассказали о ходе проведения в Казахстане налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса.

Второй блок вопросов был связан с некоторыми аспектами проведения камерального контроля.

Спикером по данному вопросу выступил руководитель управления дистанционного мониторинга КГД МФ РК Сулейменов Ануар. Он отметил, что в настоящее время акцент в налоговом администрировании перенесен с налоговых проверок на проведение камерального контроля. Это одна из форм налогового контроля, которая проводится путем сопоставления деклараций между собой, или со сведениями, поступающими из других источников.

Первоочередной целью камерального контроля является предоставление налогоплательщику права самостоятельного устранения нарушений, без применения штрафных санкций.

Так, за истекший период, из всего числа "активных" налогоплательщиков, т.е. имевших обороты, выставлено уведомление только каждому десятому налогоплательщику. При этом, за истекший период 2018 года по сравнению с аналогичным периодом количество уведомлений увеличилось на 20% – с 95 тысяч до 117 тысяч.

С увеличением количества, параллельно растет и показатель результативности, который составляет в настоящее время 63%, и он продолжает расти.

В течение всего прошлого года по результатам камерального контроля налогоплательщиками самостоятельно сданы дополнительные декларации, где начислено и взыскано налогов в размере 127,3 млрд тенге.

При этом есть случаи не исполнения уведомлений налогоплательщиками. Из числа всех неисполненных уведомлений в количестве 29 тысяч, по которым приостановлены банковские счета, 10% или по 3 тыс. ответов налогоплательщиков закрытие счетов произведено в связи с неполным ответом налогоплательщиков, и соответственно вынесены решения органов государственных доходов о не исполнении уведомления.

Вместе с тем, у налогоплательщиков возникают вопросы, связанные с исполнением уведомлений.

Основные нарекания со стороны налогоплательщиков приходятся на непринятие пояснений налогоплательщиков, неправомерность принятых налоговыми органами мер в части "закрытия" банковских счетов.

В настоящее время, в Налоговом кодексе предусмотрено вынесение письменного решения о признании уведомления не исполненным, которое направляется налогоплательщику.

Получив решение, налогоплательщику необходимо своевременно отреагировать и доустранить нарушения.

В случае, если налогоплательщик устраняет нарушение по решению до истечения сроков исполнения уведомления, то приостановление расходных операций не производится.

Наряду с этим, Налоговым кодексом дается право подать жалобу на уведомление по результатам камерального контроля, что приостанавливает течение срока исполнения уведомления.

Также Сулейменов Ануар рассказал о нововведениях по взаимодействию налогоплательщиков с органами государственных доходов в части камерального контроля, которые будут действовать с 2020 года:

1) налогоплательщикам будет предоставлено право обжалования решения о не исполнении уведомления;

2) предоставлено право внесения ходатайства налогоплательщика на восстановление пропущенного срока обжалования по уважительной причине;

3) при подаче жалобы на решение, до рассмотрения такой жалобы будет приостановлено закрытие банковских счетов налогоплательщика и назначение налоговым органом внеплановой налоговой проверки.

Данные поправки разработаны с учетом предложений налогоплательщиков.

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