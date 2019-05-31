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Из Украины экстрадирован экс-помощник Жомарта Ертаева

В настоящее время Айдос Кусаинов водворен в следственный изолятор города Алматы.

Фото : Anews.az31 мая 2019, 19:32

31 мая 2019 года сотрудниками прокуратуры, органами национальной безопасности и Антикоррупционной службы для привлечения к уголовной ответственности из Украины экстрадирован Айдос Кусаинов - экс-помощник советника Председателя совета директоров АО "Bank RBK" Жомарта Ертаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Алматы.

Айдос Кусаинов подозревается в хищении денежных средств банка на сумму 26,3 млн тенге и 1,7 млн долларов США.

Растраты осуществлялись в период с 2013 по 2018 годы в сговоре с Жомартом Ертаевым и другими лицами.

Действия лица квалифицированы по ст.189 ч.4 п.2 Уголовного кодекса.

После совершения преступления подозреваемому удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем, он объявлен в международный розыск.

В настоящее время Айдос Кусаинов водворен в следственный изолятор города Алматы.


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