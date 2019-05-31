Токаев: 171 ребенок эвакуирован из Сирии

Мы будем и впредь защищать права и безопасность наших граждан.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о проведении третьего этапа спецоперации "Жусан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- По моему поручению с 28 по 31 мая успешно проведен заключительный третий этап специальной гуманитарной операции "Жусан". Из Сирии возвращена очередная группа наших соотечественников. Благодаря слаженной работе государственных структур Казахстана и тесному взаимодействию с зарубежными партнерами из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок. По возвращении в Казахстан они размещены в специальном адаптационном центре, где проходят реабилитацию и получают всю необходимую помощь.

Гуманитарная операция "Жусан" – это масштабная акция, которая была инициирована Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и осуществлялась с прошлого года. В результате комплекса мероприятий из зон боевых действий на Родину возвращены 357 детей. Обеспечение безопасности детей стало главной целью операции "Жусан".

Итоги гуманитарной операции "Жусан" показали способность нашего государства эффективно решать самые сложные задачи.

- Благодарю всех участников операции – сотрудников специальных служб, дипломатов, военных, которые с честью выполнили возложенную на них ответственную миссию, - говорится в заявлении Президента.

Вернувшиеся домой соотечественники получили возможность начать новую жизнь, а дети обрели мирное небо над головой.

Мы будем и впредь защищать права и безопасность наших граждан.

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