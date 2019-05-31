Мануальный терапевт сломал позвоночник ребенку в Экибастузе

Операцию, о которой говорят врачи, могут провести российские хирурги. Но из-за тяжелого состояния Карима вывезти его хотя бы за пределы города долгое время было невозможно.

Двухлетний Карим Танирбергенов оказался в больнице после посещения мануального терапевта, который повредил младенцу позвоночник. С тех пор прошло полтора года, врачи борются за жизнь малыша, а массажист продолжает оказывать услуги, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Когда Кариму было семь месяцев, родители отвели его к частному мануальному терапевту. Этот визит обернулся трагедией.

- Он осмотрел ребенка и сказал, что у него родовая травма шейного отдела, подошел к ребенку и начал проводить свои манипуляции. Мы услышали хруст. После этого ребенку стало хуже, мы попали в реанимацию, - рассказывает мать пострадавшего Гульмира Жанайдарова.

Врачи детской областной больницы диагностировали у семимесячного Карима оскольчатый перелом двух позвонков шейного отдела со смещением. Медики признались, что с такой тяжелой травмой столкнулись впервые. Ребенка поместили в реанимацию, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. И в таком состоянии он провел 16 месяцев.

- Ухудшение состояния – это закономерный процесс, потому что невозможно, чтобы это продолжалось бесконечно. Поэтому проведение операции сейчас – это последний шанс, последняя соломинка, за которую ребенок может ухватиться, - объясняет заместитель директора детской областной больницы Ирина Орсагош.

Операцию, о которой говорят врачи, могут провести российские хирурги. Но из-за тяжелого состояния Карима вывезти его хотя бы за пределы города долгое время было невозможно. Лишь сегодня санитарной авиацией мальчика доставили в столичный центр нейрохирургии, где предположительно его и прооперируют. А между тем, мануальный терапевт, покалечивший мальчика, до сих пор на свободе.

- Заключение ранее проведенной экспертизы не дало оснований решать вопрос о квалификации деяний врача. По результатам дополнительной экспертизы при наличии состава уголовного правонарушения будет решаться вопрос об отстранении его от лечебной деятельности, - говорит официальный представитель областного департамента полиции Жанна Белялова.

По неподтвержденной пока информации, мануальный терапевт, принимавший пациентов в помещении экибастузской гостиницы, продолжает оказывать услуги людям за пределами Павлодарской области.

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