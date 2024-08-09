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Врачи спасли жизнь россиянину, который сломал позвоночник в бассейне Алматы

Операционная, операция, капельница, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 14:17 Фото: primeminister.kz
Нейрохирурги Алматы провели сложнейшую операцию парню из Уфы, который получил перелом позвонка при нырянии в бассейне, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении здравоохранения Алматы, молодого мужчину после тяжелой травмы, полученной при нырянии в бассейн, экстренно доставили в Центральную городскую клиническую больницу. Гражданин России приехал в Казахстан по работе.

По словам врачей, при поступлении пациенту поставили крайне сложный диагноз: перелом первого шейного позвонка со множественными осколками и смещением.

"Такие травмы требуют немедленного вмешательства и могут представлять смертельную опасность. Нейрохирурги стационара оперативно провели сложнейшую операцию по заднему спондилодезу – установили специальную пластину, зафиксировавшую затылочную кость и шейные позвонки со второго по четвертый, что позволило восстановить движения в шее и стабилизировать позвоночник". Управление здравоохранения Алматы

Заведующий отделением нейрохирургии Марат Алматов рассказал, что срочная операция помогла предотвратить возможные осложнения.

"Травма могла привести к компрессии спинного мозга и мгновенной смерти. Операция прошла успешно, и пациенту не потребуется длительное ношение корсета. Через месяц он сможет вернуться к своей обычной жизни и работе," – поделился мнением хирург.
мужчина получил в бассейне Алматы переломом позвонка, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 14:17

Фото: Управление здравоохранения города Алматы

Врачи объяснили, что если бы не была оказана своевременная профессиональная медицинская помощь, процесс срастания костных отломков мог занять длительный период из-за медленного восстановления костной ткани. А любое смещение осколков могло закончиться фатальным исходом.

"Я приехал в Казахстан в командировку. Остался на выходные с друзьями, пошли в бассейн. Я неудачно прыгнул и ударился головой об дно. Думаю, что после неудачного падения, все остальное было удачным: скорая привезла меня в нужное место и к нужным врачам. Родственники хотели заказать спецборт в Дубай и подключить международную страховую, но из-за риска нестабильного перелома доктора решили, что нужно проводить операцию здесь. Мне очень повезло оказаться в правильных руках у врачей этой больницы. Огромное спасибо им за их профессионализм. Сейчас я прохожу реабилитацию, со мной все хорошо", – молодой человек поблагодарил врачей за профессионализм и экстренную помощь.

К слову, такой случай стал одним из 339 успешных операций, проведенных нейрохирургами ЦГКБ с начала года, спасая жизни и возвращая людей к полноценной жизни.

В середине июля россиянка сломала ногу во время похода в ущелье Левый Талгар. Муж и жена из Санкт-Петербурга решили пройти туристический маршрут "Большая Алматинская кругосветка" в Заилийском Алатау, но в ущелье супруга оступилась и получила перелом бедренной кости.

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