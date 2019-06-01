Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Школьники отравились уксусной кислотой в Шымкенте

Взрослые вовремя подняли тревогу.

Фото : Reference.com1 июня 2019, 00:22

В Шымкенте два десятилетних мальчика госпитализированы с диагнозом - отравление уксусной кислотой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Как выяснили врачи, дети выпили уксус во время игры, но взрослые вовремя подняли тревогу. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимацию Центра гипербарической оксигенации, где несколько дней находились под наблюдением врачей.

В течение недели интенсивной терапии состояние детей удалось поправить и теперь они готовятся к выписке.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты