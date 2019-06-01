Школьники отравились уксусной кислотой в Шымкенте
Взрослые вовремя подняли тревогу.
Фото : Reference.com1 июня 2019, 00:22
В Шымкенте два десятилетних мальчика госпитализированы с диагнозом - отравление уксусной кислотой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Как выяснили врачи, дети выпили уксус во время игры, но взрослые вовремя подняли тревогу. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимацию Центра гипербарической оксигенации, где несколько дней находились под наблюдением врачей.
В течение недели интенсивной терапии состояние детей удалось поправить и теперь они готовятся к выписке.
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