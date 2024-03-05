Жительница Павлодара облила бездомную кошку уксусной кислотой

В Павлодаре оштрафовали женщину, которая облила кошку уксусом, сообщает Zakon.kz.

5 марта 2024 года судом № 2 г. Павлодара рассмотрено дело об уголовном проступке по факту жестокого обращения с животным, повлекшее увечье (ч. 1 ст. 316 УК).

"Судом установлено, что 23 ноября 2023 года женщина, находясь у себя дома, прочитала в интернете о том, что если облить кошку уксусной кислотой, она больше не вернется на данное место. После чего у нее возник преступный умысел, направленный на жестокое обращение с животным. Реализуя задуманное, она взяла столовый уксус и умышленно облила бездомную кошку неизвестной породы находящуюся в подъезде. В результате кошка получила увечья", – говорится в сообщении.

В пресс-службе суда отметили, что вина подсудимой доказана показаниями свидетелей, документальными доказательствами и заключением ветеринарных врачей.

"Деяние совершенное женщиной относится к категории уголовных проступков и предусматривает альтернативные виды наказания. С учетом смягчающих обстоятельств, принимая во внимание полное признание вины, наличие на иждивении двоих малолетних детей, судом назначено подсудимой наказание в виде штрафа в размере 25 МРП, то есть в сумме 86 250 тенге", – пояснили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

2 февраля 2024 года сообщалось о другом происшествии с животным. Полиция задержала в Усть-Каменогорске мужчину, который топором зарубил щенков.



