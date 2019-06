Госслужащий в США устроил кровавую бойню

В американском курортном городе Вирджиния-Бич работник администрации устроил стрельбу. Погибли 12 человек, шестеро получили ранения, подозреваемый мертв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы местной полиции Джима Серверы.

По словам Серверы, в перестрелку с подозреваемым в административном здании вступили четверо полицейских.

Когда подозреваемый перестал оказывать сопротивление из-за полученных ранений, полицейские стали оказывать ему первую помощь, но тот скончался. Сервера не стал обсуждать личность подозреваемого и его мотивы, подтвердив только, что тот работал в этом здании и имел туда доступ.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что стрельбу открыл 40-летний Деуэйн Крэддок. По данным газеты, он действовал из мести, однако подробности неизвестны. За последние несколько недель мужчина приобрел много оружия.

Сервера также сообщил, что стрельба велась на всех трех этажах здания, один из пострадавших находился на улице в машине. На месте работают различные службы, включая ФБР.

Позднее стало известно, что один из пострадавших скончался от ранений по пути в больницу.

