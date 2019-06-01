Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Госслужащий в США устроил кровавую бойню

Скончались 12 человек.

Фото : pixabay.com1 июня 2019, 10:39

В американском курортном городе Вирджиния-Бич работник администрации устроил стрельбу. Погибли 12 человек, шестеро получили ранения, подозреваемый мертв. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы местной полиции Джима Серверы.

По словам Серверы, в перестрелку с подозреваемым в административном здании вступили четверо полицейских.

- Могу сказать, что это была долгая перестрелка между этими четырьмя полицейскими и подозреваемым. Мы обнаружили пистолет 45-го калибра с многочисленными магазинами повышенной вместимости, которые были на тот момент пусты, - сказал он, отметив, что один из полицейских получил пулю в бронежилет.

Когда подозреваемый перестал оказывать сопротивление из-за полученных ранений, полицейские стали оказывать ему первую помощь, но тот скончался. Сервера не стал обсуждать личность подозреваемого и его мотивы, подтвердив только, что тот работал в этом здании и имел туда доступ.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что стрельбу открыл 40-летний Деуэйн Крэддок. По данным газеты, он действовал из мести, однако подробности неизвестны. За последние несколько недель мужчина приобрел много оружия.

Сервера также сообщил, что стрельба велась на всех трех этажах здания, один из пострадавших находился на улице в машине. На месте работают различные службы, включая ФБР.

Позднее стало известно, что один из пострадавших скончался от ранений по пути в больницу.

- У нас также еще четверо новых пострадавших, которым оказывают помощь в больнице. И у нас есть информация, что некоторые могут сами добираться в больницы, - сообщил шеф полиции.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты