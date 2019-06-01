100 самых востребованных профессий в Казахстане назвало Минтруда

Составлен список популярных сервисных и индустриальных специальностей.

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана на основе приоритетов государственных программ и прогноза кадровой потребности до 2025 года разработало перечень 100 востребованных сервисных и индустриальных профессий, передает Zakon.kz.

Перечень профессий составлен в рамках исполнения поручения Елбасы по разработке программы "Жас маман". В него вошли 35 востребованных профессий, где требуется высшее образование и 65, где требуется техническое и профессиональное образование, куда были включены также 10 новых профессий, в том числе

IT-специалисты, инженеры по 3D-моделированию и дополненной реальности, по системам межмашинного обучения, по возобновляемым источникам энергии, по аддитивным технологиям производства, архитекторы и проектировщики инфраструктуры "умного" градостроительства, беспилотных авиационных систем и графические и мультимедийные дизайнеры, которые востребованы в период автоматизации производства.

Отбор профессий основан на использовании трех параметров. По первому параметру учтены основные приоритеты стратегических, государственных и отраслевых программ, реализуемых в Республике Казахстан. В том числе Стратегический план развития РК до 2025 года, Государственная программа индустриально-инновационного развития РК, Государственная программа "Цифровой Казахстан", программы развития транспортной инфраструктуры "Нурлы Жол", строительства "Нурлы Жер", обрабатывающей промышленности в рамках развития "Экономики простых вещей" и других.

В рамках второго параметра из порядка 1300 профессий, представленных на рынке труда РК, в соответствии с Национальным классификатором занятий, выявлены более трехсот индустриальных и сервисных профессий.

В основу третьего параметра легли результаты прогноза потребности в кадрах до 2025 года Минтруда, а также анализа порядка 700 анкет работодателей, опрошенных совместными усилиями Министерства образования и науки РК, НПП "Атамекен" и учебных заведений.

Перечень востребованных сервисных и индустриальных профессий станет основой для модернизации МОН РК 200 учебных заведений в рамках программы "Жас маман".

1. Инженеры по компьютерному аппаратному обеспечению и Инженеры-электроники

2. Инженеры по 3D моделированию и дополненной реальности

3. Инженеры по аддитивным технологиям производства

4. Инженеры по системам межмашинного обучения

5. Архитекторы программного обеспечения и Системные аналитики

6. Разработчики и Тестировщики программного обеспечения, Web и мультимедийных приложений

7. Администраторы и аналитики баз данных

8. Сетевые, системные администраторы и администраторы серверов

9. Инженеры по телекоммуникациям и телерадиовещанию

10. Производственные Инженеры-технологи и их Помощники

11. Инженеры-механики и их Помощники

12. Инженеры-химики и их Помощники

13. Инженеры-электрики и Инженеры-энергетики

14. Инженеры по возобновляемым источникам энергии

15. Геологи

16. Горные инженеры, Металлурги, Инженеры-нефтяники и их Помощники

17. Инженеры-строители и их Помощники

18. Геодезисты и Картографы, Инженеры по кадастру и землеустройству

19. Промышленные и строительные Инспекторы

20. Архитекторы зданий и сооружений

21. Дизайнеры одежды, потребительских товаров и промышленной продукции

22. Проектировщики-градостроители

23. Графические и мультимедийные Дизайнеры

24. Архитекторы и проектировщики инфраструктуры "умного" градостроительства

25. Инженеры по промышленной безопасности, охране труда и технике безопасности

26. Специалисты-профессионалы по логистике

27. Агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров

28. Экологи, Инженеры по бережливому производству и защите окружающей среды и их Помощники

29. Супервайзеры (Бригадиры) над Строителями

30. Бетоноотделочники, Шлифовальщики, Опалубщики, Цементаторы и прочие Бетонщики

31. Строительные Маляры

32. Штукатуры

33. Плотники и Столяры

34. Каменщики

35. Обработчики камня и Камнетесы

36. Рабочие по техническому обслуживанию зданий и сооружений и очистке фасадов

37. Операторы оборудования по переработке химического сырья и производству химической продукции

38. Арматурщики и Облицовщики

39. Кровельщики

40. Настильщики полов и Плиточники

41. Строители-монтажники

42. Сантехники и Трубопроводчики

43. Монтажники, Сборщики и Изготовители металлоконструкций

44. Операторы кранов, подъемников, автопогрузчиков и прочего подъемного оборудования

45. Операторы бетононасосов, бетономешалок и оборудования по производству продукции из цемента, камня и других минеральных материалов

46. Формовщики и Стерженщики

47. Краснодеревщики и Мебельщики

48. Дизайнеры интерьера и декораторы

49. Операторы, Слесари и Ремонтники инфраструктуры "умного дома"

50. Слесари сельскохозяйственного оборудования

51. Слесари промышленного оборудования

52. Трактористы, Операторы комбайнов и прочего сельскохозяйственного оборудования

53. Авто (мото-) Слесари и Ремонтники

54. Изготовители мясных и рыбных полуфабрикатов, продуктов питания и Забойщики

55. Швеи и Вышивальщицы

56. Изготовители лекал и Закройщики

57. Пекари и Кондитеры

58. Маслоделы, Сыроделы и прочие Изготовители молочных продуктов питания

59. Шеф-повара и Повара

60. Супервайзеры (Бригадиры) над Рабочими, изготавливающими продукты питания из сырья сельского и рыбного хозяйства

61. Операторы оборудования по производству фармацевтических и гигиенических продуктов

62. Операторы оборудования по добыче сырой нефти и природного газа

63. Электромонтеры

64. Электромеханики

65. Супервайзеры (Бригадиры) над Операторами производственного стационарного оборудования

66. Машинисты буровых установок (Бурильщики)

67. Операторы бойлеров, паровых машин и котельных установок

68. Операторы нефте-, газоочистных и перерабатывающих установок

69. Техники по телерадиовещанию

70. Аудио-видео Операторы и Монтажеры

71. Операторы прачечных машин, химической чистки и оборудования по производству текстильной, меховой и кожаной продукции

72. Монтажники и Ремонтники по телекоммуникациям

73. Сборщики электронного оборудования

74. Операторы, Слесари и Ремонтники систем межмашинного взаимодействия

75. Операторы, Слесари и Ремонтники инфраструктуры аддитивного производства

76. Полировщики, Шлифовщики и Заточники инструментов

77. Механики и Монтажники кондиционеров и холодильных установок

78. Супервайзеры (Бригадиры) над Рабочими по металлообработке, Слесарями и Ремонтниками по обслуживанию оборудования

79. Слесари и Ремонтники подвижного состава

80. Операторы, Слесари и Ремонтники беспилотных авиационных систем

81. Сварщики и Газорезчики

82. Слесари и Ремонтники летательных аппаратов

83. Горнорабочие, Шахтеры

84. Операторы горных машин

85. Рабочие по геологоразведочным и топографо-геодезическим работам

86. Операторы насосных установок

87. Операторы бульдозеров, землеройных, траншейных и горнопроходческих машин

88. Электрики

89. Электромонтажники

90. Техники-электрики

91. Операторы, Слесари и Ремонтники систем и сетей возобновляемых источников энергии

92. Операторы оборудования по обработке и обогащению руды и горных пород

93. Операторы оборудования по отжигу, плавлению и литью металла

94. Монтажники, Монтеры, Слесари и Ремонтники электронного оборудования

95. Супервайзеры (Бригадиры) над Сборщиками и Испытателями механических, электрических и электронных изделий

96. Операторы оборудования по обработке металлических изделий

97. Техники-механики

98. Техники по компьютерному аппаратному обеспечению

99. Специалисты техники по компьютерам

100. Дизайнеры одежды, потребительских товаров и промышленной продукции, ремесленное дело.

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