Первый день фестиваля комиксов Comic Con собрал в столице 10 тысяч зрителей

В Казахстане начали создавать собственный контент. Так, в комиксе "Золотой воин" идет речь о периоде вторжения персидского царя Кира на территорию саков и его противостояние с царицей Томирис.

Один из крупнейших фестивалей комиксов проходит в Нур-Султане. Первый день собрал более 10 тысяч зрителей на 8 площадках. Среди которых "пространство международных студий" (здесь гостей развлекали Marvel, HBO, Amediateka, Nickelodeon и так далее), зона настольных игр, кибер-зона, автограф-сессия, передает корреспондент Zakon.kz.

На основной сцене в первый день прошли спикерские выступления, сессии вопросов и ответов, специальные показы сериалов "Флэш" и "Стрела" от Sony Television. А в пространстве международных студий посетители смогли не только соприкоснуться с атрибутикой таких феноменов поп-культуры как "Мстители" и "Игра престолов", но и встретить любимых героев вживую. Дело в том, что в рамках фестиваля проходит косплей-конкурс, а значит, одетые в специально созданные костюмы различных персонажей люди являются неотъемлемой частью атмосферы мероприятия.

Фестивальный формат Comic Con впервые был проведен в США и в настоящее время широко известен всем любителям комиксов, киноманам, поклонникам видеоигр, мультфильмов и сериалов. Проходящий во многих странах мира фестиваль является традиционным местом встреч авторов огромной вселенной комиксов со своей аудиторией.

Однако индустрия комиксов благодаря своей популярности попутно создает и другие индустрии, связанные с образами супергероев – и накануне встречи казахстанской публики с одним из них, звездой "Игры Престолов" Пилу Асбеком, в рамках фестиваля был представлен казахстанский сегмент этой индустрии – комиксы, атрибутика и одежда, произведенные в нашей стране.

Как отметил сооснователь первого магазина гик-культуры в Казахстане Geek-market Алихан Куснутдинов, его предприятию около двух с половиной лет, а начиналось оно с интереса студента первого курса одного из казахстанских вузов к мировой киноиндустрии и ее персонажам.

- Я тогда был студентом первого курса и задумался над стартом своего дела. Я очень хотел связать это со своими интересами - популярная культура, комиксы, сериалы, - сказал он. - И на то время в воздухе витала идея подобного магазина, который объединит атрибутику всех популярных тематик. Я начинал с малого – на небольшую сумму закупал футболки с принтами и потихоньку реализовывал, затем была проведена первая гик-ярмарка, и за 2 года все развилось. А сегодня мы участвуем в этом грандиозном, самом масштабном фестивале.

По словам Куснутдинова, продукция гик-культуры становится в Казахстане все более востребованной, повышая спрос вместе с появлением новых героев в киноиндустрии. Причем динамика спроса достаточно интенсивная, поскольку зарождаются все новые культы, и фанатов героев Marvel и "Игры престолов" становится все больше. При этом представители отрасли с оптимизмом смотрят в будущее, поскольку по оценке экспертов, гик-культура и гик-среда еще не достигла своего пика – она только начала развиваться.

При этом, он обратил внимание, что в стране начали создавать собственные казахстанские комиксы. Соавтор одного из них - комикса "Золотой воин" - Мадибек Мусабеков отмечает, что издательство Tengri Comics изначально ориентируется на создание собственного неповторимого контента.

- Наше издательство создает комиксы на основе казахских легенд, мифов, преданий. Наша цель – совмещать реальную историю и вымысел, фэнтези. Мы охватываем период вторжения персидского царя Кира на территорию саков и его противостояние с царицей Томирис. Мы взяли территорию Казахстана и добавили элементы фэнтези, чтобы создать целую историю – свою историю, - сказал Мусабеков.

Однако, как отмечают в компании Marwin, казахстанский контент, не уступающий по качеству зарубежным аналогам, нуждается в визуализации – по словам работающих с аудиторией сотрудников этой фирмы, специализирующейся на продукции отрасли, на слуху у публики в первую очередь то, что показывают по телевизору и то, что присутствует в Интернете.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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