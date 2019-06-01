Фонд Булата Утемуратова и акимат Кызылординской области построили дома для многодетных семей

100 многодетных кызылординских семей, живших в сложных жилищных условиях, переедут в новые дома, построенные в рамках проекта "Баламекен".

31 мая аким региона Крымбек Кушербаев и председатель попечительского совета Фонда Булата Утемуратова Алмаз Шарман вручили ключи счастливым новоселам. Событие было приурочено к 1 июня, Дню защиты детей.

- Фонд Булата Утемуратова создан для того, чтобы улучшать жизнь казахстанцев, и неуклонно придерживается этой миссии с момента основания. Его учредитель Булат Утемуратов решил принять активное участие в решении жилищных проблем многодетных кызылординцев, проживающих в сложных условиях. Так, совместно с акиматом Кызылординской области мы инициировали проект "Баламекен", в рамках которого Фонд выделил 450 млн тенге на строительство жилых домов для нуждающихся многодетных семей. Мы не смогли остаться в стороне, решили, что нужно помочь людям. Проект был реализован в рекордные сроки, и мы рады, что летние каникулы для 100 кызылординских семей начинаются с новоселья, - отметил Алмаз Шарман, председатель попечительского совета Фонда Булата Утемуратова.

Получателей домов выбрала специальная комиссия акимата из числа остро нуждающихся многодетных семей, которые жили в непригодных условиях – арендовали сараи, гаражи, времянки.

Мать семерых детей Изимкуль Турсанова рассказывает, что ее большой семье до сих пор приходилось ютиться на съемных квартирах. Муж Изимкуль – безработный инвалид, небольшого дохода семьи не хватало на более или менее достойное съемное жилье, а о покупке и речи быть не могло:

- Мы очень счастливы! Дом просторный, есть газ, электричество, все есть! Нам очень здесь нравится! Надеемся, что в этом доме наши дети вырастут достойными людьми!

Изимкуль Турсанова с семьей.

- Благодаря проекту "Баламекен" у нас есть теперь свой дом. У меня двое детей – инвалиды второй группы. Раньше не было никаких условий для ухода за ними, теперь, надеемся, трудности остались позади. Этого дня мы ждали долгие годы, – рассказала мать девятерых детей Нургуль Жанабаева. Женщина шесть лет стояла в очереди на получение жилья.

Мать девятерых детей Нургуль Жанабаева

Одна воспитывающая семерых детей Асемгуль Нуркешева тоже получила заветный ключ от нового дома:

- Я многодетная мать, обладательница "Алтын алка", воспитываю семерых детей. Мы безмерно благодарны! Желаю всем, чтобы в новых домах поселилось счастье и всегда раздавался детский смех!

Мать семерых детей Асемгуль Нуркешева

Для того, чтобы в микрорайоне и в самом деле поселилось счастье, созданы все условия. Каждый из пятидесяти новых домов-дуплексов рассчитан на две семьи, у каждой семьи свой вход и шесть соток земли. Дома сданы жильцам в "чистовой отделке", с сантехникой, газовыми котлом и плитой. Естественно, все основные коммуникации подведены – газ, вода, электричество. В "обители детей", а именно так переводится с казахского придуманное инициаторами проекта поэтическое название "Баламекен", есть все, чтобы маленькие жильцы могли жить и расти в комфорте. А если учесть, что сотня-другая друзей здесь гарантирована каждому ребенку, веселья будет не занимать, и смех точно будет раздаваться всегда!

Однако 50 домов – это еще не все. Аким области Крымбек Кушербаев поделился дальнейшими планами развития и расширения микрорайона. Здесь заасфальтируют дороги, будут построены еще 25 домов, в них поселятся 49 семей и Центр обслуживания населения. И конечно же, появятся детский сад и школа.

Еще на старте проекта в марте, подписывая Меморандум о сотрудничестве с акиматом Кызылординской области, Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова, отмечал, что во всем мире социальные проблемы решаются совместными усилиями государства и меценатов из числа неравнодушных бизнесменов и лидеров. Проект "Баламекен" - отличный пример такого эффективного сотрудничества в интересах общества.

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