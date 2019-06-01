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Бейбут Шуменов лишился титула чемпиона мира

Решение WBA официально.

Фото : ruspekh.ru1 июня 2019, 14:12

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленный рейтинг во всех весовых категориях по итогам мая, сообщают Vesti.kz.

Казахстанец Бейбут Шуменов в новой версии официально лишен титула "регулярного" чемпиона WBA в первом тяжелом весе.

Новым обладателем этого титула объявлен французский боксер Арсен Гуламирян, с которым Шуменов был должен провести защиту титула, но не смог из-за травмы.

Теперь Шуменов официально значится "чемпионом в отпуске". В случае возвращения на ринг он сможет провести титульный бой.


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