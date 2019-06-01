У зоопарка Алматы опять новый директор

Им стал 34-летний депутат городского маслихата.

Директором зоопарка Алматы назначен депутат городского маслихата Вячеслав Банщиков, передает Zakon.kz.

Информацию о назначении своего друга директором разместил в своем Instagram-аккаунте генеральный директор ГК "Шымбулак" Ержан Еркинбаев.

- Я уверен, Слава сможет вывести наш зоопарк на новый уровень! Пожелаем удачи Вячеславу Юрьевичу! Спасибо акиму города Алматы за правильный выбор! - написал Еркинбаев.

Банщиков Вячеслав Юрьевич родился 14 мая 1985 года в Алматы. Женат, трое детей. В 2007 году окончил Казахско-Американский университет по специальности "Юриспруденция".

Трудовой стаж: Разнорабочий на стройке (2003-2005); Помощник юриста ТОО "СюжИнстрой" (2005-2011); Директор ТОО "GoodwayLogistics" (2011-2013); Директор ТОО "Конфорс" (2011-2014); Директор ТОО "Юником Бизнес Групп" (2011-2016); Директор ТОО "Автолюкс-Автосервис" (с 2015).

Учредитель ТОО "Есик Жолдары" (с 2014); Член Комиссии партийного контроля и Совета по противодействию коррупции при алматинском филиале партии "Нұр Отан" (с 06.2018).

Ранее руководителем зоопарка была Айгуль Тулеева.

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