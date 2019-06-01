В СКО восстановят старинную соборную мечеть ХIХ века

Сегодня в областном центре действуют пять мечетей, из них две имеют статус архитектурного памятника архитектуры ХIХ века.

Музей исламской культуры откроют на базе старинной мечети в СКО. Об этом аким области Кумар Аксакалов сообщил на свой личной странице в "Фейсбуке", передает Zakon.kz.

В начале XX века в Петропавловске насчитывалось шесть каменных и три деревянных мечети. Одна из них была построена в 1870 году, и в настоящее время находится на территории завода имени Кирова.

- Сегодня о мечети напоминают лишь полуразрушенные стены и сохранившийся подлинный минарет. Принято решение о восстановлении мечети. Здание будет передано в Духовное управление мусульман Казахстана. На базе мечети будет создан Музей исламской культуры, - написал Кумар Аксакалов на своей личной странице.

Сегодня в областном центре действуют пять мечетей, из них две имеют статус архитектурного памятника архитектуры ХIХ века. Вполне возможно, что через некоторое время этот список пополнится еще одним историческим объектом.

- Это и есть возвращение к своим национальным и духовным истокам, то историческое наследие, которое, наравне с природными богатствами, является величайшей национальной ценностью. Считаю, что в дни священного месяца Рамазан это событие станет настоящим подарком для верующих мусульман Северного Казахстана,-подчеркнул глава региона.

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