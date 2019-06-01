Кто и зачем "красит" асфальт в Алматы, объяснили в акимате

Предположительно нанесение такого покрытия позволит увеличить срок эксплуатации асфальта и сэкономить бюджет в четыре раза.

На улицах Алматы тестируют новые технологии по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Работы по нанесению специального состава проведены на проспекте Рыскулова и улице Толе би, сообщает Zakon.kz со ссылкой на алматинский акимат.

В соцсетях стали появляться видеоролики, на которых водители фиксируют, как дорожные рабочие поливают жидкостью асфальт. Появились предположения, что его "красят". В акимате прокомментировали действия рабочих.

- На участке по Рыскулова от Момышулы до Шарипова был нанесен состав под названием "RejuvaSeal". Он укрепляет структуру асфальта так, чтобы вода не проникала в битум. Это позволит избежать образования трещин на поверхности и продлить срок эксплуатации дорог. По словам разработчиков, участки дорог, где будет использован пропитывающий материал не потребуют ремонта на протяжении четырех лет. На участке по улице Толе би был использован аналогичный раствор "Reclamite". Это эмульсия нефтяных масел и смол, которая проникает в асфальтное покрытие на глубину до 40 мм. Состав действуют на битум путем замещения и пополнения фракций, утраченных из-за старения асфальтного покрытия, - говорится в сообщении.

Предположительно нанесение такого покрытия позволит увеличить срок эксплуатации асфальта и сэкономить бюджет в четыре раза.

Как отметили в Управлении городской мобильности, работы проводятся в тестовом режиме двумя разными компаниями. Подрядные организации ТОО "РСУ" и ТОО "Есик жолдары", занимающиеся средним и текущим ремонтом дорог в рамках государственно-частного партнерства, инициировали тестирование омолаживающего материала за свой счет. В случае, если он докажет свою эффективность, в следующем году такое покрытие будет применено на других улицах города.

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