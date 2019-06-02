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Трех человек задержали в Алматы за участие в экстремистской организации

Подозреваемые были заключены под домашний арест.

Фото : pixabay.com2 июня 2019, 10:54

В Алматы за участие в экстремистской организации задержаны три человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП южной столицы.

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело по статье "Участие в деятельности экстремистской организации".

- Подозреваемым Шевчук, Демеуовой, Джаукеровой ранее неоднократно разъяснялись правовые последствия нарушений законодательства, применялись меры административной ответственности. Между тем, указанные лица, осознавая последствия и игнорируя законные требования, продолжали систематически призывать и участвовать в антиобщественных действиях, инспирируемых запрещенной экстремистской организацией, - сообщила пресс-секретарь ДП полиции Алматы Салтанат Азирбек.

На основании собранных прямых доказательств и улик 1 июня решением следственного суда Алматы подозреваемые были заключены под домашний арест. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия.


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