Трех человек задержали в Алматы за участие в экстремистской организации

Подозреваемые были заключены под домашний арест.

В Алматы за участие в экстремистской организации задержаны три человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП южной столицы.

Сотрудники полиции расследуют уголовное дело по статье "Участие в деятельности экстремистской организации".

- Подозреваемым Шевчук, Демеуовой, Джаукеровой ранее неоднократно разъяснялись правовые последствия нарушений законодательства, применялись меры административной ответственности. Между тем, указанные лица, осознавая последствия и игнорируя законные требования, продолжали систематически призывать и участвовать в антиобщественных действиях, инспирируемых запрещенной экстремистской организацией, - сообщила пресс-секретарь ДП полиции Алматы Салтанат Азирбек.

На основании собранных прямых доказательств и улик 1 июня решением следственного суда Алматы подозреваемые были заключены под домашний арест. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия.

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