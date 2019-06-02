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Россия ответила на угрозу отстранения от Олимпиады

Руководство МОК уже озвучило свою позицию — "российская команда примет участие в Играх в Токио".

Фото : pixabay.com2 июня 2019, 15:49

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной от участия в Олимпиаде в 2020 году. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции "Говорит Москва".

По словам Позднякова, проблемы со статусом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не повлияют на участие российских спортсменов на Играх в 2020 году.

- Мы здесь опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных спортивных организаций, — подчеркнул он.

По словам Позднякова, руководство МОК уже озвучило свою позицию — "российская команда примет участие в Играх в Токио".

Также глава ОКР отметил, что речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной.

Ранее 2 июня издание Sunday Times с ссылкой на собственные источники опубликовало материал, где утверждается, что допинговый скандал с участием российского прыгуна Данилы Лысенко может повлиять на участие сборной России в Олимпиаде-2020. Спортсмен предоставил поддельные документы, согласно которым он болел во время сдачи допинг-тестов. По информации журналистов, в фальсификации подозреваются сотрудники ВФЛА, что может отразиться на статусе организации и повлечь за собой отстранение России от Игр в 2020-м.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Сейчас российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. IAAF создала рабочую группу по восстановлению статуса ВФЛА.

Источник: Лента.ру


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