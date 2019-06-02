Баландин финишировал вторым на заключительном этапе Champions Swim Series

Олимпийский чемпион уступил лишь россиянину Антону Чупкову.

В Индианаполисе (США) состоялся заключительный этап уникального мирового турнира по плаванию Champions Swim Series. На дистанции 200 метров брассом казахстанец Дмитрий Баландин финишировал вторым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Олимпийский чемпион уступил лишь россиянину Антону Чупкову. Дмитрий преодолел дистанцию за 2:10.02. Время Чупкова - 2:08.98. Третьим на финише был Арно Камминга из Нидерландов - 2:10.04.

Участниками турнира являются мировые звезды, которые были приглашены Международной федерацией водных видов спорта (FINA).

На первом этапе Баландин стал четвертым. Показанное время позволило ему завоевать лицензию на Олимпиаду-2020. Более того, в смешанной эстафете казахстанский пловец отметился бронзовой медалью. На втором этапе он смог завоевать третью место, а также стать третьим в смешанной эстафете.

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