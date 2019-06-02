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Токаев ответил, трудно ли быть президентом Казахстана после Назарбаева

Президент Казахстана дал интервью российскому СМИ.

Фото : Акорда2 июня 2019, 23:29

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия", сообщает Sputnik Казахстан.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что, осознавая возложенную на него ответственность, не стесняется советоваться с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Именно таков, по мнению Токаева, транзит власти "по-казахски". В интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия", Касым-Жомарт Токаева ответил на вопрос ведущего: "Трудно ли сегодня быть президентом Казахстана, тем более после такого лидера, как Нурсултан Назарбаев?"

- Трудно, но самое главное - это ответственность. Понимание ответственности, что в твоих руках находится судьба государства, - это, пожалуй, самое главное, - заявил глава Казахстана.

При этом Токаев отметил, что ответственность подстегивает и дисциплинирует.

- Кроме того, у меня есть возможность советоваться с нашим первым президентом, Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Я не стесняюсь этого делать. Считаю, что именно в этом состоит смысл транзита по-казахски, - заявил Токаев в интервью, фрагмент которого показали в эфире телеканала в воскресенье.


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