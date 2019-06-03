Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В деталях Boeing обнаружили дефекты

Всего обнаружено до 148 бракованных деталей, которые были изготовлены для компании поставщиками.

Фото : Pixabay3 июня 2019, 07:49

Компания Boeing обнаружила брак в деталях своих самолетов. Об этом сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA), передает Lenta.ru.

Дефекты были найдены на предкрылках 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру. Отмечается, что бракованные детали могут не соответствовать стандартам прочности из-за неправильного изготовления, преждевременно износиться и повредить самолеты.

Всего обнаружено до 148 бракованных деталей, которые были изготовлены для компании поставщиками, а также определены серийные номера самолетов с возможным браком. Ведомство выпустит предписание, согласно которому у Boeing будет десять дней, чтобы удалить дефектные детали.

За последние полгода в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. По данным Системы управления безопасностью полетов, с октября 2017 года пилоты по всему миру зарегистрировали 23 случая возникновения неполадок с Boeing 737 MAX.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты