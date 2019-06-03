Токаев с рабочей поездкой прибыл в Тараз

Он планирует посетить ряд социально-культурных и промышленных объектов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Жамбылскую область, передает Zakon.kz.

- В городе Тараз он планирует посетить ряд социально-культурных и промышленных объектов, - написал в Facebook пресс-секретарь Президента РК.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев встретится с представителями общественности, трудовыми коллективами и молодежью.

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