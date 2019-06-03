Какие изменения произошли в жизни казахстанцев в мае 2019 года
В частности, правительство изменило план законопроектных работ на 2019 год.
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в мае 2019 года, передает Zakon.kz.
Многодетные семьи
Внесены изменения в законодательство по вопросам жилищных отношений.
В частности, расширен перечень лиц, имеющих право на получение в пользование жилья из государственного жилищного фонда. Туда добавлены многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, и многодетные семьи.
Транспорт
С 5 мая вес, габариты, нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа в самолетах устанавливает перевозчик.
Электронные счета-фактуры
С 10 мая введены в действие Правила выписки и форма электронных счетов фактур. Новые Правила приведены в соответствие с нормами Налогового кодекса, установленными с 1 января 2019 года.
Кроме того определен перечень товаров, по которым ЭСФ выписываются с помощью модуля "Виртуальный склад".
Лекарства
C 14 мая введено государственное регулирование цен на лекарственные средства. Устанавливается максимально возможная оптовая и розничная наценка на лекарства в зависимости от начальной стоимости лекарства. Предельные цены для оптовой и розничной реализации будут вноситься в реестр цен на лекарственные средства.
Реестр цен публикуется на официальном сайте в открытом доступе.
Также утверждена новая редакция Правил оптовой и розничной реализации лекарств.
Теперь если в аптеке нужного вам лекарства нет:
Аптекарь предлагает пациенту БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ВРАЧОМ синонимы лекарства под международным непатентованным названием, имеющиеся в ассортименте, начиная с лекарственного средства ПО НАИМЕНЬШЕЙ ЦЕНЕ, или осуществляет по согласованию с лечащим врачом его ЗАМЕНУ фармакологическим аналогом.
При этом на обороте рецепта следует указать ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ отпущенного лекарственного средства, поставить ПОДПИСЬ и ДАТУ ОТПУСКА.
Военная служба
Военнослужащие, уволенные из Вооруженных сил, будут проходить социальную адаптацию в 2 направлениях: переподготовка и социально-психологическое обеспечение.
Переподготовка включает в себя получение гражданской специальности. Социально-психологическая помощь предполагает психологическую подготовку к увольнению с военной службы, адаптацию к гражданской жизни.
Комфортная среда для жизни
В РК утверждена Система региональных стандартов для населенных пунктов.
Цель ее принятия – дать возможность гражданам пользоваться минимальным набором объектов и услуг в зависимости от типа населенного пункта (город, село) и численности населения.
К примеру, в городах должна быть обеспечена "20-минутная шаговая доступность" населения к социальным объектам (школа, детский сад, поликлиника, банк, магазин, аптека, спортзал и др.).
Нормотворчество
Правительство изменило план законопроектных работ на 2019 год.
Дети
Право опекуна на получение пособия на ребенка будут проверять в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявления.
Выборы президента
Утверждены расходы на предвыборную агитацию кандидатов в Президенты, покрываемые за счет республиканского бюджета:
1) выступление с программой по телевидению - в сумме 5 250 000 тенге;
2) выступление с программой по радио - в сумме 200 000 тенге;
3) публикация в периодических печатных или сетевых изданиях в сумме 810 000 тенге;
4) проведение публичных предвыборных мероприятий кандидатов в сумме 200 000 тенге;
5) выпуск агитационных материалов - в сумме 400 000 тенге;
6) транспортные расходы - в сумме 471 200 тенге.
ЕАЭС
В рамках ЕАЭС приняты Классификатор организационно-правовых форм хозяйствования и Классификатор видов документов, удостоверяющих личность
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