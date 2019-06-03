Какие изменения произошли в жизни казахстанцев в мае 2019 года

В частности, правительство изменило план законопроектных работ на 2019 год.

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в мае 2019 года, передает Zakon.kz.

Многодетные семьи

Внесены изменения в законодательство по вопросам жилищных отношений.

В частности, расширен перечень лиц, имеющих право на получение в пользование жилья из государственного жилищного фонда. Туда добавлены многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени, и многодетные семьи.

Транспорт

С 5 мая вес, габариты, нормы бесплатного провоза ручной клади и багажа в самолетах устанавливает перевозчик.

Электронные счета-фактуры

С 10 мая введены в действие Правила выписки и форма электронных счетов фактур. Новые Правила приведены в соответствие с нормами Налогового кодекса, установленными с 1 января 2019 года.

Кроме того определен перечень товаров, по которым ЭСФ выписываются с помощью модуля "Виртуальный склад".

Лекарства

C 14 мая введено государственное регулирование цен на лекарственные средства. Устанавливается максимально возможная оптовая и розничная наценка на лекарства в зависимости от начальной стоимости лекарства. Предельные цены для оптовой и розничной реализации будут вноситься в реестр цен на лекарственные средства.

Реестр цен публикуется на официальном сайте в открытом доступе.

Также утверждена новая редакция Правил оптовой и розничной реализации лекарств.

Теперь если в аптеке нужного вам лекарства нет:

Аптекарь предлагает пациенту БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ВРАЧОМ синонимы лекарства под международным непатентованным названием, имеющиеся в ассортименте, начиная с лекарственного средства ПО НАИМЕНЬШЕЙ ЦЕНЕ, или осуществляет по согласованию с лечащим врачом его ЗАМЕНУ фармакологическим аналогом.

При этом на обороте рецепта следует указать ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ отпущенного лекарственного средства, поставить ПОДПИСЬ и ДАТУ ОТПУСКА.

Военная служба

Военнослужащие, уволенные из Вооруженных сил, будут проходить социальную адаптацию в 2 направлениях: переподготовка и социально-психологическое обеспечение.

Переподготовка включает в себя получение гражданской специальности. Социально-психологическая помощь предполагает психологическую подготовку к увольнению с военной службы, адаптацию к гражданской жизни.

Комфортная среда для жизни

В РК утверждена Система региональных стандартов для населенных пунктов.

Цель ее принятия – дать возможность гражданам пользоваться минимальным набором объектов и услуг в зависимости от типа населенного пункта (город, село) и численности населения.

К примеру, в городах должна быть обеспечена "20-минутная шаговая доступность" населения к социальным объектам (школа, детский сад, поликлиника, банк, магазин, аптека, спортзал и др.).

Нормотворчество

Правительство изменило план законопроектных работ на 2019 год.

Дети

Право опекуна на получение пособия на ребенка будут проверять в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявления.

Выборы президента

Утверждены расходы на предвыборную агитацию кандидатов в Президенты, покрываемые за счет республиканского бюджета:

1) выступление с программой по телевидению - в сумме 5 250 000 тенге;

2) выступление с программой по радио - в сумме 200 000 тенге;

3) публикация в периодических печатных или сетевых изданиях в сумме 810 000 тенге;

4) проведение публичных предвыборных мероприятий кандидатов в сумме 200 000 тенге;

5) выпуск агитационных материалов - в сумме 400 000 тенге;

6) транспортные расходы - в сумме 471 200 тенге.

ЕАЭС

В рамках ЕАЭС приняты Классификатор организационно-правовых форм хозяйствования и Классификатор видов документов, удостоверяющих личность

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