Кызылординскую область с рабочим визитом посетил Омаров

Министр сельского хозяйства принял участие в традиционном слете животноводов.

В ходе рабочей поездки глава Минсельхоза посетил ряд объектов АПК и водного хозяйства в районах и областном центре, а также принял участие в V слете животноводов, передает пресс-служба акима области.



Поездка министра сельского хозяйства Сапархана Омарова в Кызылординскую область началась с Аральского района, где были обсуждены вопросы реализации второй фазы проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и спасение северной части Аральского моря" и ознакомления с работой Кокаральской плотины и водохранилища Караозек. Напомним, что Кокаральская плотина была сдана в эксплуатацию в 2005 году, в 2017 г. специальная комиссия выявила повреждения в правой части водосборного устройства. На сегодняшний день разработано ТЭО ремонта плотины.

Напомним, что данный вопрос был поднят и на заседании Совета Безопасности 7 февраля т.г. по итогам которого Первым Президентом - Елбасы Н.А.Назарбаевым было поручено разработать Комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области. 28 мая документ был утвержден Правительством РК, в Комплексный план вошли вопросы развития водного хозяйства региона, в том числе реализация 15 мероприятий на общую сумму 14,7 млрд. тенге. В частности, это мероприятия направлены на сохранение Кокаральской плотины и восстановление дельты реки Сырдарьи, а также строительства водохранилищ "Кумискеткен" и "Караозек".

Также в Аральском районе глава Минсельхоза ознакомился с работой рыбоперерабатывающего завода. На данном предприятии производится 6 тыс.тонн продукции в год: это замороженная рыба, филе и стейкии т.п. Здесь работают 60 человек, а в сезон – до 100 работников, продукция завода экспортируется в Россию, Китай, Узбекистан, Польшу, Грузию, Азербайджан, Голландию, Германию и Данию. Сегодня в регионе работают 8 рыбоперерабатывающих заводов, из них 4 введены за последние 6 лет.

В Казалинском районе министр ознакомился с работой молочно-товарного комплекса и молочного завода АО "РЗА", где производится 30 тыс.тонн молока в сутки и молочная продукция торговой марки "Дәмді". Продукция завода реализуется в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.

Посещение молочного завода АО "РЗА"

В Кармакшинском районе Сапархан Омаров посетил мемориальный комплекс Коркыт Ата и ознакомился с обновленными экспонатами музея. Напомним, что комплекс в честь духовного наставника тюркского мира был построен в 1980-х годах, а в 2014 году по поручению Первого Президента, Елбасы Н.А.Назарбаева была произведена его реконструкция со строительством Центра паломничества. Комплекс расположен вдоль международной автомагистрали "Западная Европа - Западный Китай". Отметим, что в ноябре 2018 года на 13 сессии ЮНЕСКО в г. Порт-Луи (Республика Маврикий) было принято единогласное решение о включении наследия Коркыта Ата в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Далее министр сельского хозяйства РК ознакомился с работой Кызылординского гидроузла, построенного еще в 1956 году. В Комплексном плане развития области до 2022 года предусмотрен ремонт Кызылординского гидроузла, в результате будет решена проблема его аварийности. В случае разрушения гидроузла возможно нарушение водоснабжения 110 тыс.га. поливных земель и 250 тыс. га пастбищ, а также сенокосов на территории 3 районов области и подтопление города Кызылорда и 35 населенных пунктов где проживают более 400 тыс. человек.

В Шиелийском районе Сапархан Омаров осмотрел надувную плотину, построенную в 2015 г. в целях обеспечения поливной водой Жанакорганского и Шиелийского районов. Напомним, благодаря строительству надувных плотин в Жанакорганском и Шиелийском районах регион получил возможность освоить 60 тыс гектаров неиспользуемых посевных и пастбищных земель в южных районах.

В завершение рабочей поездки министр сельского хозяйства РК принял участие в традиционном слете животноводов с участием руководителей финансовых институтов, ведущих ученых научно-исследовательских институтов животноводства и делегатов из 6 областей Казахстана.

Слет животноводов в Жанакорганском районе

Напомним, что данный слет проводится в регионе с 2015 года и стал площадкой для животноводов региона, где обсуждаются актуальные вопросы отрасли, в этом году слет проходит на республиканском уровне. В рамках слета были организованы специализированная выставка и семинар, где были обсуждены вопросы развития селекционного животноводства и повышения конкурентоспособности сельхозтоваров. Кроме того, по традиции в рамках слета были награждены лучшие работники аграрной отрасли по 11 номинациям.

Отметим, что только за последние 5 лет в области объем инвестиций в аграрную сферу увеличился в 27 раз, а виды экспортируемой продукции за последние 6 лет увеличились с 3 до 16.

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