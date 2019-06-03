Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Экс-руководители исправительного учреждения уличены в получении взятки

Вынесен приговор суда.

Фото : Zakon.kz3 июня 2019, 12:44

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Жамбылской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя исправительного учреждения ЖД 158/7 ДУИС по Жамбылской области и его заместителя по факту получения от индивидуального предпринимателя взятки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

31 мая приговором суда №2 Тараза руководитель учреждения признан виновным в получении взятки и осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе. Он также лишен специального звания "подполковник юстиции".

Соучастник преступления - заместитель руководителя - осужден к 7 годам лишения свободы также с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе и лишением специального звания "капитан юстиции".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты