Экс-руководители исправительного учреждения уличены в получении взятки

Вынесен приговор суда.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Жамбылской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя исправительного учреждения ЖД 158/7 ДУИС по Жамбылской области и его заместителя по факту получения от индивидуального предпринимателя взятки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

31 мая приговором суда №2 Тараза руководитель учреждения признан виновным в получении взятки и осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе. Он также лишен специального звания "подполковник юстиции".

Соучастник преступления - заместитель руководителя - осужден к 7 годам лишения свободы также с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе и лишением специального звания "капитан юстиции".

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